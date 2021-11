Emrullah Çakay kimdir? Mesleği nedir? Kaç yaşındadır? Emrullah Çakay’ın biyografisine haberimizde yer verilmiştir.

Emrullah Çakay

1990 yılında doğmuştur. Mardin’lidir. Yay burcudur.cudur. Sahne 367’nin kurucusu ve oyuncusudur. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tiyatro Bölümü mezunudur.

Dr. Korczak Öneği, Lady with a Lapdog, with Jokes and a Happy Ending, Mouthgasm, Lefty’i Beklerken ve Madde 22 oyunlarında sahnede bulunmuştur.

2018 yılında Kelebekler filminde rol almıştır. Filmin kadrosunda; Tuğçe Altuğ, Ezgi Mola, Bartu Küçükçağlayan, Ercan Kesal, Tolga Tekin, Serkan Keskin ve Hakan Karsak bulunmaktadır.