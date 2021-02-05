Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!

A Spor’da dün ekrana gelen programda, yorumculuk yapan Emre Bol ve Reha Kapsal söz düellosu yaşadı. Galatasaray’ın Teknik Direktörlüğünü yapan Fatih Terim’in Fenerbahçe’ye transfer olan İrfan Can Kahveciyle ilgili açıklamalarının tartışıldığı bölümde Reha Kapsal söz aldı. Kapsal, “Futboldan anlayan hatta anlamayan insanlar bile diyebilir İrfan Can iyi transfer, potensiyeli mevcut. Fenerbahçe’de öncelik santrafor olmalıydı. Ardından alma imkanın varsa İrfan Can’ı al. Burada Galatasaray’ın elinden aldık vs… Şampiyon alamadığın zaman bunlar kimseyi ilgilendirmez” dedi.

Kapsal konuşmasında Fenerbahçeli oyuncuların her maçta ceza sahasında top ile 30’a yakın buluştuklarını söyledikten sonra Emre Bol “Kimler buluşmuş” diyerek konuşmasını müdahalede bulundu. Bu hareketten sonra Kapsal, “Ya Emre birlikteyiz, sen konuştun ben dinledim. Sahanın içindeyiz bir şeyler diyeyim” dedi. Bol buna karşılık “Biz de burada oturuyoruz. Hep sahanın içinden gelenler bilecek diye bir kural yoktur. Sahadan gelmeyenlerin de bildiği şeyler vardır” deyince ortam gerildi.

Emre Bol’un Kapsal’a, takım çalıştırması ile ilgili sözlerinden sonra Reha Kapsal yeniden sinirlendi.

Gerilen ortamdan sonra Reha Kapsal, “Ben milli takım çalıştırdım. 4 tane şampiyonluğum bulunuyor. Çalıştırırım ya da çalıştırmam bu seni ilgilendirmez. Sen haddini bil. Ben kameramanlık yaparak burda yorum yapmıyorum. Saygısızlık yapma. Sen benimle burda futbol konuşamazsın. Sen ancak magazin yaparsın” dedi. Emre Bol ise buna karşılık “Sen sahaya in de görelim” cevabından sonra araya Ender Bilgin girdi. İkiliye lütfen diyen Bilgin, sonrasında telefon bağlantısı aldı.