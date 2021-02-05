İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı
Son Dakika
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu...

Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!

A Spor yorumcuları Emre Bol ile Reha Kapsal aralarında söz düellosu yaşadılar. Detaylar haberimizde.

05 Şubat 2021 Cuma 00:09
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Takip Et:

A Spor’da dün ekrana gelen programda, yorumculuk yapan Emre Bol ve Reha Kapsal söz düellosu yaşadı. Galatasaray’ın Teknik Direktörlüğünü yapan Fatih Terim’in Fenerbahçe’ye transfer olan İrfan Can Kahveciyle ilgili açıklamalarının tartışıldığı bölümde Reha Kapsal söz aldı. Kapsal, “Futboldan anlayan hatta anlamayan insanlar bile diyebilir İrfan Can iyi transfer, potensiyeli mevcut. Fenerbahçe’de öncelik santrafor olmalıydı. Ardından alma imkanın varsa İrfan Can’ı al. Burada Galatasaray’ın elinden aldık vs… Şampiyon alamadığın zaman bunlar kimseyi ilgilendirmez” dedi.

Kapsal konuşmasında Fenerbahçeli oyuncuların her maçta ceza sahasında top ile 30’a yakın buluştuklarını söyledikten sonra Emre Bol “Kimler buluşmuş” diyerek konuşmasını müdahalede bulundu. Bu hareketten sonra Kapsal, “Ya Emre birlikteyiz, sen konuştun ben dinledim. Sahanın içindeyiz bir şeyler diyeyim” dedi. Bol buna karşılık “Biz de burada oturuyoruz. Hep sahanın içinden gelenler bilecek diye bir kural yoktur. Sahadan gelmeyenlerin de bildiği şeyler vardır” deyince ortam gerildi.

Emre Bol’un Kapsal’a, takım çalıştırması ile ilgili sözlerinden sonra Reha Kapsal yeniden sinirlendi.

Gerilen ortamdan sonra Reha Kapsal, “Ben milli takım çalıştırdım. 4 tane şampiyonluğum bulunuyor. Çalıştırırım ya da çalıştırmam bu seni ilgilendirmez. Sen haddini bil. Ben kameramanlık yaparak burda yorum yapmıyorum. Saygısızlık yapma. Sen benimle burda futbol konuşamazsın. Sen ancak magazin yaparsın” dedi. Emre Bol ise buna karşılık “Sen sahaya in de görelim” cevabından sonra araya Ender Bilgin girdi. İkiliye lütfen diyen Bilgin, sonrasında telefon bağlantısı aldı.



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DüelloSözKapsalRehaBolEmreASPOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı seyircilere duygusal anlar yaşattı!
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Ramo 31. bölüm fragmanı!
Ramo 31. bölüm fragmanı!
Sadakatsiz Selçuk'un annesi kim, gerçek adı ne? Melisa Döngel hakkında bilgiler
Sadakatsiz Selçuk'un annesi kim, gerçek adı ne? Melisa Döngel hakkında bilgiler
3 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları
3 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları

Popüler Haberler

Spor kıyafeti alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
Süt parası Ptt'den alınır mı? Süt parası sorgulama telefon numarası
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
İbandan hesap numarası bulma işlemi nasıl yapılır? İban no ile hesap numarası bulma işlemi
Altın ne kadar oldu? 5 Şubat 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 5 Şubat 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Şubat 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 5 Şubat 2021 Cuma indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 5 Şubat 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
5 Şubat 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
Yeşil pasaport nedir, hangi ülkelerde geçerlidir? Yeşil pasaport nasıl yenilenir?
Elektronik eşya severlere müjde! Media Markt büyük cuma indirimleri başladı!
Kocan Kadar Konuş 20.00'da Star TV'de
Seray Sever Gel Konuşalım'dan neden ayrıldı, neden yok? Hangi programa katılacak?
Nikah şahidi nedir? Kimler nikah şahidi olabilir? Nikah şahidi olmadan nikah kıyılıyor mu?
İhale ve kura ile TOKİ'den nasıl evalınır? TOKİ konut satışı olan iller
Epic Games bu haftaki 2 ücretsiz oyunu
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT Spor canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.