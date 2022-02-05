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Emrah Kaman kimdir, nerede doğmuştur? Emrah Kaman evli mi? Emrah Kaman kaç yaşında?

Emrah Kaman kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Emrah Kaman’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:14
Emrah Kaman kimdir, nerede doğmuştur? Emrah Kaman evli mi? Emrah Kaman kaç yaşında?
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Emrah Kaman kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Emrah Kaman’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Emrah Kaman kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Emrah Kaman’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Emrah Kaman aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

10 Ekim 1985 doğumlu olan Emrah Kaman, hem senaristlik hem de oyunculuk yapmaktadır. Yalan Dünya, Hanımın Çiftliği, Balkan Düğünü, Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan, İbreti Ailem ve Kardeş Payı ile birçok film ve dizide senaryo yazarlığı yapmıştır. Özellikle Kardeş Payı dizisinde oynadığı rolle dikkatleri üzerine çeken Emrah Kaman Sivas’ta dünyaya gelmiştir.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Emrah Kaman’ın kendisi gibi senaristlik yapan Murat Emre Kaman adından kardeşi vardır.

 

 

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:14
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