Empire State filmi konusu ve oyuncuları

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Empire State filmi araştırılmaya başlandı. Gerek konusu gerekse oyuncuları ile merak edilen 2013 yapımlı film, film severler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Empire State konusu

3 Eylül 2013 tarihinde ABD’de ve tüm dünyada aynı anda vizyona giren Empire State filmi aksiyon, su. Ve gerilim türünde bir filmdir. Dito Montiel’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Adam Mazer yazmıştır. Liam Hemsworth, Emma Roberts, Dwayne Johnson, Michael Angarano, Nikki Reed ve Paul Ben-Victor gibi isimlerin oyuncuları arasında bulunduğu film IMDB’de 19.600 kişi tarafından oylanarak 5,2 puan almıştır.

Zırhlı araba soymaya karar veren iki arkadaşın anlatıldığı bir filmdir. Polis akademisine giremeyerek hayalleri yılına Chris daha sonrasında Empire State Zırhlı Kamyon Şirketlerinde güvenlik görevlisi olarak işe başlar. Chris, şirketin güvenlik konusunda çok esnek ve basit olduğundan çocukluk arkadaşı Eddie’ye bahsedince olaylar gelişmeye başlar. ABD’nin gelmiş geçmiş en büyük nakit soygunu olması beklenen soygun planı harekete geçer. Onları durdurmak için görevlendirilen James ile aralarında geçen kovalamacalar sonucunda herkes yaşananların sonuçlarına katlanacaktır.

Empire State oyuncuları