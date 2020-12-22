Empire State filmi konusu ve oyuncuları

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Empire State filmi araştırılmaya başlandı. Gerek konusu gerekse oyuncuları ile merak edilen 2013 yapımlı film, film severler tarafından araştırılmaya devam ediyor.
Empire State konusu
Zırhlı araba soymaya karar veren iki arkadaşın anlatıldığı bir filmdir. Polis akademisine giremeyerek hayalleri yılına Chris daha sonrasında Empire State Zırhlı Kamyon Şirketlerinde güvenlik görevlisi olarak işe başlar. Chris, şirketin güvenlik konusunda çok esnek ve basit olduğundan çocukluk arkadaşı Eddie’ye bahsedince olaylar gelişmeye başlar. ABD’nin gelmiş geçmiş en büyük nakit soygunu olması beklenen soygun planı harekete geçer. Onları durdurmak için görevlendirilen James ile aralarında geçen kovalamacalar sonucunda herkes yaşananların sonuçlarına katlanacaktır.
Empire State oyuncuları
- Liam Hemsworth – Chris Potamitis
- Emma Roberts – Nancy Michaelides
- Dwayne Johnson – Detective James Ransone
- Michael Angarano – Eddie
- Nikki Reed – Lizzette
- Paul Ben-Victor – Tommy Potamitis
- Jerry Ferrara – Jimmy the Greek
- Greg Vrotsos – Mike Dimitriu
- Michael Rispoli – Tony Cappolitti
- Wayne Pére – Williams
- Craig Leydecker – Chilewski
- Shenae Grimes – Eleni
- Sharon Angela – Dina Potamitis
- Chris Diamantopoulos – Spiro Stavrakis