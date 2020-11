Emily in Paris yeni sezon ne zaman çıkacak? Emily in Paris 2.sezon yayın tarihi

Netflix tarafından yapılan ve yabancı dizi severlerin en çok sevdiği dizler arasında yer alan Emily in Paris birinci sezonuyla izleyicilerin aklında yer edinmişti. Ekim ayının hit komedi dizileri arasına girmeyi başaran Emily in Paris dizisinin başrollerinde Lily Collins gibi önemli bir isim oynamaktadır. İzleyiciler Emily in Paris dizisinin 2. Sezonunun ne zaman çıkacağını merak ediyor.

Emily in Paris dizisi şu an için Netflix’in en iyi 10 listesi içerisinde yer almaktadır. İzleyiciler nefes kesen birinci sezondan sonra ikinci sezonun da çıkmasını bekliyor ve umuyor. Amerikalı oyuncunun dizide ne zaman Fransa’ya döneceği merak ediliyor.

Netflix, Emily in Paris ikinci sezonu hakkında henüz net bir tarih vermedi. Ancak dizinin ilk sezonunun bu kadar dikkat çekmesini göz ardı edemezler. Bundan dolayı dizinin ikinci sezonunun çıkacağını bekliyoruz. Ekim ayında Netflix platformuna giren dizi şu an bile en iyi ilk 10 arasında yer alıyor.

Emily in Paris İkinci Sezon Ne Zaman?

Dizinin yaratıcısı olan Darren Star, pandemi döneminde Netflix sayesinde dizinin adını duyurmayı başardıklarını söyledi ve Netflix’e teşekkür etti. İkinci sezon hakkında konuşan Star, ikinci sezonun yayınlanmasını umduklarını ifade etti. Tarih konusunda net bir tarih vermenin zor olduğunu söyleyen başarılı senarist, bir sonraki sezonda da güzel bir maceranın izleyicileri beklediğini dile getirdi.

Emily in Paris’in ilk sezonu gerçekten çok sevildi. Ancak şu an için ikinci sezon konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Tahminimizce dizinin ikinci sezonu yakın zamanda yayınlanmayacak. Covid-19 pandemisi sinema ve dizi sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Bundan dolayı çekimlerin yapılmayacağını düşünüyoruz. Bize göre Emily in Paris ikinci sezonu 2022 yılında Netflix’te olur.

Emily in Paris 2. Sezon Konusu

Emily in Paris dizisinde müthiş bir aşk üçgeni var. Cinsel gerilimler, uzak kalan öpücükler ve daha fazlası dizinin içerisinde mevcut. Ancak izleyicileri üzen bir sezon finali oldu. Dizinin ilk sezonu 10 bölüm olarak yayınlanmıştı. Emily, Normandiya sokaklarında restoran açmak için çabalıyordu. Antoine, Gabriel’e bir miktar para verecek. Gabriel de bu parayla kendisine bir restoran satın alacak.

İlk sezonda yolları kesişen Emily ve Gabriel, restoran açma fikriyle ikinci sezonda bir araya gelecek gibi duruyor. Camille ve Gabriel’in kız arkadaşı, bu ikilinin yan yana çok ilginç olduğunu düşünüyor. İzleyiciler Emily ve Gabriel’in birlikte çalışıp çalışamayacaklarını da merak ediyor.

Emily in Paris 2. Sezon Oyuncuları