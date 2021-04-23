Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu

Emily in Paris dizisi 2 Ekim 2020 tarihinde Netflix’te yayınlanmaya başladı. Dizinin türü komedi ve dramadır. Dizinin yaratıcısı Darren Star’dır. Dizinin yönetmenliğini ise Andrew Fleming üstlenmektedir.

Dizi Paris’te geçmektedir. Dizinin başrolünde Lily Collins bulunmaktadır. Emily, işiyle ilgili fırsatlar için Paris’e yerleşmiştir. Bir Fransız markasına Amerikan bakış açısıyla yenilik ve değişim getirmesi için işe alınmıştır. Emily, yeni geldiği şehre alışmakta biraz zorluk çekmektedir. Emily’in yeni iş hayatı ve yeni aşk hayatıyla maceralı bir hayata yelken açmaktadır.

Dizinin 1.sezonun çok beğenilmesinin ardından 2.sezonunun Aralık 2021 tarihinde yayınlanması beklenmektedir.

Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır;

Lily Collins: Emily Cooper

Ashley Park: Mindy Chen

Camille Rezat: Camille

Bruno Gouery: Luke

Lucas Bravo: Gabriel

William Abadie: Antoine Lambert

Yohan Levy: Roman

IsIsaiah Hodges: Grey Space

Roe Hartrampf: Doug