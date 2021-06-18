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Emel Özkızıltaş kimdir, nerede doğmuştur? Emel Özkızıltaş evli mi? Emel Özkızıltaş kaç yaşında?

Emel Özkızıltaş kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Emel Özkızıltaş’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

18 Haziran 2021 Cuma 15:07
Emel Özkızıltaş kimdir, nerede doğmuştur? Emel Özkızıltaş evli mi? Emel Özkızıltaş kaç yaşında?
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Emel Özkızıltaş kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Emel Özkızıltaş’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Emel Özkızıltaş Kimdir, Kaç Yaşında, Boyu, Biyografisi, Fotoğrafları

Emel Özkızıltaş kimdir? Nerelidir?

Emel Özkızıltaş’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Emel Özkızıltaş Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Ağustos 1986 İstanbul doğumludur ve Aslan burcudur. Lise mezunudur. İşte Benim Tarzım yarışmasıyla tanınmaya başlandı. Farklı tarzıyla yarışmanın renkli yüzlerinden biri olan güzel isim 1.75 cm boyunda ve 55 kg ağırlığındadır. Yarışma öncesinde Özkızıltaş, yarışmaya katılmak için kabin memuru olarak görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Ayrıca Kanal D ekranlarında yayınlanan Bugün Ne Giysem yarışmasında yer almış ve yarışmada Türkan Şoray'ın filminde canlandırdığı balıkçı Azize kişiliğinin taklidi seyirciler tarafından büyük beğeni topladı. Yarışmanın 2014 sezonunda zaten kazanan oldu.

Emel Özkızıltaş, şu anda moda okuyor ve aynı zamanda Çarkıfelek programında görmekteyiz. Daha önce şarkıcı Abdullah Yıldız'ın seslendirdiği Mektup şarkısının klipinde yer aldı.

Güncel Blogger: İŞTE BENİM STİLİM EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR - EMEL ÖZKIZILTAŞ KAÇ YAŞINDA BOY KİLO RESİMLERİ

Emel Özkızıltaş özel yaşamı

Birçok kaynakta vurgulandığı gibi, ailesi ayrıdır. Şu anda İstanbul'da annesi ve erkek kardeşiyle yaşadığı söyleniyor. Babasıyla hiç tanışmadığı söylenen güzel isim, çok zor günler geçirdi ve katıldığı yarışma programlarına şık giyinmek için ev kirasını bile ödeyemediği zamanlar oldu. Asıl mesleği hosteslik olan güzel isim, artık hem yarışma programlarında hem de oyunculuk dünyasında aranan isimler arasında yer alıyor. Katıldığı yarışmadan 100.000 liralık ödül almuştır.

Bir süre televizyonda yayınlanan Analar ve Anneler dizisinde rol aldı. Resmi Instagram hesabındaki takipçi sayısı 513.000 civarındadır.

Emel Özkızıltaş - Biyografya

Katıldığı yarışma programları

2016 – Çarkıfelek

2015 – İşte Benim Stilim

2014 – Bu Tarz Benim

 


Son Güncelleme: 18.06.2021 15:07
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