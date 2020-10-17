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Emanet Zuhal kimdir? Hilal Yıldız Boyu, Kilosu, Dizileri

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet'teki Zuhal karakteri güzelliği ile görenleri büyülemeyi başarıyor. Gösterdiği başarılı performans ile kendisi hakkında merak uyandırıyor...

17 Ekim 2020 Cumartesi 21:23
Emanet Zuhal kimdir? Hilal Yıldız Boyu, Kilosu, Dizileri
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından özellikle son dönem içinde ilgiyle takip edilen Emanet dizisi hakkında araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Son olarak dizideki önemli karakterlerden biri olan Zuhal hakkında intenet üzerinde sorular soruluyor.

Emanet Zuhal Kimdir?


Kanal 7’nin başarılı dizisi Emanet’te Zuhal karakteri oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Kırımlı ailesini ele geçirmek isteyen İkbal ile planlar yapan Zuhal karakteri Yaman’ı kendisine aşık etmeye çalışmaktadır. Amerika’dan Türkiye’ye bu amaç için dönüş yapan Zuhal aynı zamanda ablasından da destek almaktadır. Dizide Zuhal karakterini Hilal Yıldız canlandırmaktadır.

Hilal Yıldız Kimdir?

Hilal Yıldız 1997 senesinde doğmuştur. Oyunculuk kariyerine yeni başlayan ve Emanet dizisiyle birlikte ilk deneyimini elde etmeye başlayan güzel oyuncu Kocaeli Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. İlk film deneyimini Zengo filminde bu sene elde eden Hilal Yıldız Emanet dizisinde gösterdiği performans ile izleyenleri etkilemeyi başarmıştır.



Son Güncelleme: 17.10.2020 21:23
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Anahtar Kelimeler:
Kanal 7EmanetZuhalHilal Yıldız
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