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Emanet Ziya kimdir? Tolga Pancaroğlu hakkında bilgiler

Emanet dizisinde Ziya karakteri dikkat çekti. Dizinin sevenleri Emanet Ziya kimdir sorusunu araştırıyor. Dizide Ziya karakterini oyuncu Tolga Pancaroğlu canlandırıyor.

08 Aralık 2020 Salı 23:07
Emanet Ziya kimdir? Tolga Pancaroğlu hakkında bilgiler
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Ekranların sevilen dizisi Emanet beğenileri topluyor. Dizinin konusunun yanı sıra oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Dizide en dikkat çeken isimlerden biri de Ziya karakteri oldu.

Ziya hayal kırıklığına uğramış İkbal Hanım ile arası giderek kötüleşmiş ve çocuğunun olmamasını takıntı haline getirmiş biridir. Dizide Ziya karakterine Tolga Pancaroğlu hayat veriyor.

Tolga Pancaroğlu kimdir?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Pancaroğlu Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Genç oyuncu 182 cm boyunda ve 78 kilodur. İlk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi filminde yer alan oyuncu daha sonra Baba Candır adlı dizide yer almıştır. Pancaroğlu’nun yer aldığı yapımlar şu şekilde;

  • Güvercin
  • Baba Candır
  • Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi


Son Güncelleme: 08.12.2020 23:07
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DiziEmaner
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