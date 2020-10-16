Emanet Yaman kimdir? Halil İbrahim Ceylan Yaşı, Boyu

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin beğenisini toplayan Emanet dizisi hakkında ayrıntılar araştırılmaya devam ediyor. Son olarak dizide önemli bir rolde yer alan Yaman Kırımlı’yı kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer aldı.
Emanet Dizisi Yaman Kimdir?
Dizideki Yaman karakterini Halil İbrahim Ceylan canlandırmaktadır. Kendisi daha önce 2019’da çekilen Hemen Döneriz isimli sinema filminde oynamıştır. Oyunculuk yanı sıra söz yazarlığı, bestecilik ve şarkıcılık da yapan Ceylan Emanet dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştır.
Son Güncelleme: 16.10.2020 20:33