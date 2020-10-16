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Emanet Yaman kimdir? Halil İbrahim Ceylan Yaşı, Boyu

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisi hakkında araştırmalar sürüyor. Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Yaman Kırımlı’nın kim olduğu, oyuncunun ismi ve biyografisi merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor…

16 Ekim 2020 Cuma 20:33
Emanet Yaman kimdir? Halil İbrahim Ceylan Yaşı, Boyu
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin beğenisini toplayan Emanet dizisi hakkında ayrıntılar araştırılmaya devam ediyor. Son olarak dizide önemli bir rolde yer alan Yaman Kırımlı’yı kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer aldı.


Kanal 7’nin sevilen dizisi Emanet’teki Yaman karakteri Kırımlı ailesinin oğlu olarak izlenmektedir. Böyle bir ailenin oğlu olmak ona bazı sorumluluklar yüklemiştir. İş hayatı son derece yoğun olan Yaman zamanda daha acımasız ve duygusuz birine dönüşmüştür. Yeğeni Yusuf’un anne ve babasını kaybetmesi sonrasında onu yanına almak ister ancak Seher’de aynı şeyi istemektedir. Bu durum birbirini sevmeyen iki insanın birleşmesine neden olur.

Emanet Dizisi Yaman Kimdir?

Dizideki Yaman karakterini Halil İbrahim Ceylan canlandırmaktadır. Kendisi daha önce 2019’da çekilen Hemen Döneriz isimli sinema filminde oynamıştır. Oyunculuk yanı sıra söz yazarlığı, bestecilik ve şarkıcılık da yapan Ceylan Emanet dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştır.



Son Güncelleme: 16.10.2020 20:33
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Anahtar Kelimeler:
Kanal 7EmanetYaman Kırımlı
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