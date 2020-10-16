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Emanet Seher kimdir? Sıla Türkoğlu Sevgilisi, Yaşı, Boyu

Kanal 7’nin sevilen dizisi Emanet’teki Seher karakteri dikkatleri üzerinde topladı. Güzelliği ile ön plana çıkan oyuncunun aynı zamanda yetenekli olduğu da izleyici yorumlarında ifade edildi…

16 Ekim 2020 Cuma 20:38
Emanet Seher kimdir? Sıla Türkoğlu Sevgilisi, Yaşı, Boyu
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Emanet dizisiyle ilgili araştırmalar sürüyor. Son olarak dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Seher hakkında sorular sorulmaya başlandı.


Emanet dizisinde Seher karakteri ablasını çok seven ve onu destekleyen ancak onu kaybettikten sonra yeğeni Yusuf’a bakmayı kendine görev edinen bir kadındır. Ancak diğer yandan Yusuf’a bakmak isteyen bir diğer kişi olan Yaman ile muhatap olmak zorunda kalmıştır. Araları iyi olmayan iki karakter Yusuf için aynı çatı altında yaşamak zorunda kalırlar.

Emanet Dizisi Seher Kimdir?

Kanal 7’nin sevilen dizisi Emanet’teki Seher karakterine Sıla Türkoğlu hayat vermektedir. Daha önce birkaç yapımda daha yer alan güzel oyuncu 2018’de Ağlama Anne dizisi ve 2019 senesinde ise Yemin dizisinde yer almıştır. 1999 senesinde doğan başarılı oyuncu güzelliği ve gösterdiği başarılı performans ile izleyiciler tarafından beğenilen bir profil ortaya koymuştur.



Son Güncelleme: 16.10.2020 20:38
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Anahtar Kelimeler:
Kanal 7EmanetSeher
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