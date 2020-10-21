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Emanet kaç bölüm devam edecek, ne zaman bitecek?

Emanet kaç bölüm devam edecek, ne zaman bitecek? ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 21 Ekim 2020 Çarşamba tarihli yazımızda Emanet kaç bölüm devam edecek, ne zaman bitecek? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

21 Ekim 2020 Çarşamba 20:59
Emanet kaç bölüm devam edecek, ne zaman bitecek?
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Emanet Dizisi Kaç Bölüm Sürecek?

Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına devam eden ve yapımcılığını Karamel Yapım'ın üstlendiği Emanet dizisi, geçen yıldan bu yana tanıtım fragmanları yayınlıyor ve güçlü bir günlük dizi olarak Kanal 7'de yayınlanmaya devam ediyor. Seyirci, Emanet dizisinin kaç bölüm daha devam edeceği, erken final olup olmayacağını bilmek istiyor. Emanet dizisi kaç bölüm devam edeceğine dair kesin bir bilgi yok. Ancak dizinin puan tablosu sürekli yükseliyor, "Emanet" dizisi sezon sonuna kadar sürebilir ve yaklaşık olar 150 bölüme ulaşabilir.

Emanet Dizisi Ne Zaman Bitecek Final Yapacak?

 Kanal 7 genel olarak reyting oranları düşük de olsa dizilerini uzun süre senaryonun sonuna kadar yayınlayan bir kanaldır. Hint dizileri devam etse de gitmese de sonuna kadar devam ediyor. Diğer özel kanalların yaptıklarına rağmen en çok Kanal 7 ve TRT'nin dizilerine oldukça sahip çıktıklarını söyleyebiliriz. Emanet dizisini yayınlayan Kanal 7, muhtemelen sezon sonuna kadar 150'ye yakın bölüm yayınlayacak. Şimdilik, Emanet dizisinin sezon sonunda bitip bitmeyeceği veya yeni sezonda devam edip etmeyeceği konusunda net bir bilgi veremiyoruz. Ancak Yemin dizisinin üçüncü sezonuna başladığını hesaplarsak dizinin ikinci sezona kadar devam etmesi muhtemeldir.


Emanet Dizisi Yeni 2.Sezonda Devam Edecek mi?

Emanet günlük olarak yayınlanıyor ve 1. sezon sonunda ortalama 150 bölüm yayınlanacak. Ancak Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının azalmamış olması, ileride bu dizi aşılara yönelik planlarda değişikliklere yol açabilir. Bu nedenle, gelecek konusu hem Emanet dizisinin hem de diğer diziler için çok önemlidir. Koronavirüs nedeniyle geçen Mart ayında yayınlanan "Emanet" dizisi Eylül ayından bu yana ertelendi. Son haftalardaki reyting listelerine bakılırsa, dizi yeni sezonda kaldığı yerden devam edecektir.

Emanet Dizisinin Reytingleri Nasıl İzleniyor mu?

Emanet dizisi reytinglerine bakılırsa son haftalarda toplam 1,5 puan aldığını ve İlk 100 dizi arasında 25. sırada olduğunu görmekteyiz. Dizinin reyting sonuçlarına bakılacak olursa önceki haftalara göre sonuçlarda bir artış olduğunu doğruluyor. Tahminlerimize göre önümüzdeki haftalarda Emanet dizisinin toplam 2 reyting ile günlük dizi olarak devam edeceği düşünülüyor. Emanet dizisi öbür dizilerin daha düşük reytinglerle izlenmesi ile Kanal 7'de en çok izlenen dizi oldu. İzlenme ve sıralamalarda başarılı olmaya devam ederse sezon sonuna kadar yoluna devam edecek ve İkinci Sezonda kaldığı yerden Kanal 7'de yayın hayatına devam edecektir

Emanet Kaç Bölüm Devam Edecek Ne Zaman Bitecek?

Bu yazımızda size Emanet dizisinin en az sezonun sonuna kadar devam edeceğini ve 150 bölüme kadar yayınlanacağını bildirdik. Lakin dizi ilerleyen sezonlar yayın hayatının ne olacağı belli değildir.



Son Güncelleme: 21.10.2020 20:59
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Anahtar Kelimeler:
DiziEmanetKIanal7
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