Emanet İkbal kimdir? Gülay Özdem Yaşı, Boyu, Sevgilisi

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen diziler arasında yer alan Emanet dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide yer alan önemli karakterlerden biri olan İkbal karakterini kimin canlandırdığıyla ilgili sorular soruluyor.
Emanet İkbal Kimdir?
Gülay Özdem Kimdir?
Gülay Özdem 1977 senesinde doğmuştur. Radyo spikerliği yapan deneyimli isim 2017 senesinde CNN Haber spikerliğine geçiş yapmıştır. Bu seneye kadar buradaki kariyerini devam ettirmiş ancak bu senenin başında görevinden ayrılmıştır. Kendisinin oyunculuğa dair ilk deneyimi ise Çakallarla Dans 5 filmi olmuştur. İlk dizi deneyimi ise Emanet dizisidir.
Son Güncelleme: 17.10.2020 21:10