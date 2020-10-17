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Emanet İkbal kimdir? Gülay Özdem Yaşı, Boyu, Sevgilisi

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet'te adeta parlayan bir yıldız olarak görülen İkbal karakterini kimin canlandırdığı izleyiciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İkbal karakteri dizide oldukça önemli bir rolde yer alıyor...

17 Ekim 2020 Cumartesi 21:10
Emanet İkbal kimdir? Gülay Özdem Yaşı, Boyu, Sevgilisi
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen diziler arasında yer alan Emanet dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide yer alan önemli karakterlerden biri olan İkbal karakterini kimin canlandırdığıyla ilgili sorular soruluyor.

Emanet İkbal Kimdir?


Emanet dizisinde İkbal karakteri ilk bakışta kötü kalpli bir insan gibi görülmektedir. Küçük yaşlarda Kırımlı ailesine gelin olarak gitmiş ve bu ailenin mirasını elde etmek istemektedir. Ancak diğer yanda Ziya’nın birtakım problemleri bulunmaktadır. Tahmin edilenlere göre Ziya ilerleyen bölümlerde kısır olduğunu söyleyecektir. Bu durum İkbal’in planlarını alt üst edecek ve farklı arayışlara sokacaktır. Emanet dizisindeki İkbal karakterine Gülay Özdem hayat vermektedir.

Gülay Özdem Kimdir?

Gülay Özdem 1977 senesinde doğmuştur. Radyo spikerliği yapan deneyimli isim 2017 senesinde CNN Haber spikerliğine geçiş yapmıştır. Bu seneye kadar buradaki kariyerini devam ettirmiş ancak bu senenin başında görevinden ayrılmıştır. Kendisinin oyunculuğa dair ilk deneyimi ise Çakallarla Dans 5 filmi olmuştur. İlk dizi deneyimi ise Emanet dizisidir.



Son Güncelleme: 17.10.2020 21:10
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Anahtar Kelimeler:
Kanal 7İkbalEmanetGülay Özdem
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