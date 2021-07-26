Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet’in başrolü Halil İbrahim Ceylan tekrar gündemde! Ünlü oyuncu bu sefer de Twitter üzerinden düzenlenmekte olan bir anket ile gündeme geldi. Twitter üzerinde oylanan en çok konuşulan erkek oyuncu anketinde yüksek bir sıra elde etmeyi başaran Halil İbrahim Ceylan, sosyal medya gündeminde!
Araştırmada birçok ünlü ve yetenekli erkek oyuncu yer aldı. Araştırma sonucu en çok konuşulan erkek oyuncu Kerem Bürsin olarak belirlendi. En çok konuşulan ikinci oyuncu Alp Navruz olurken, üçüncü oyuncu ise Halil İbrahim Ceylan oldu. Araştırmanın dördüncüsü Burak Deniz, beşincisi İlhan Şen, altıncısı ise Aytaç Şaşmaz oldu.
Son Güncelleme: 26.07.2021 13:46