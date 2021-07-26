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Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!

Emanet dizisinde başrol oyuncusu olarak yer alan Halil İbrahim Ceylan, gündemde kalmaya devam ediyor. Halil İbrahim Ceylan, sosyal medya üzerinden düzenlenen anketle tekrar gündeme geldi. Halil İbrahim Ceylan’ın ankette kaçıncı olduğunu ve anketle ilgili daha birçok detayı haberimizden öğrenebilirsiniz.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:46
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet’in başrolü Halil İbrahim Ceylan tekrar gündemde! Ünlü oyuncu bu sefer de Twitter üzerinden düzenlenmekte olan bir anket ile gündeme geldi. Twitter üzerinde oylanan en çok konuşulan erkek oyuncu anketinde yüksek bir sıra elde etmeyi başaran Halil İbrahim Ceylan, sosyal medya gündeminde!

Twitter platformu üzerinde Adba TV tarafından 12-18 Temmuz tarihleri arasında bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada Türkiye’nin en çok konuşulan erkek oyuncusu araştırılıp oyuncular sıralandı. Birçok ünlü ve başarılı oyuncunun yer aldığı ankette Emanet dizisinde başrol oynayan Halil İbrahim Ceylan, 3. Oldu. Gün geçtikçe ünü artmaya devam eden Halil İbrahim Ceylan, üçüncü olarak en çok konuşulan erkek oyuncular arasına girdi.

Araştırmada birçok ünlü ve yetenekli erkek oyuncu yer aldı. Araştırma sonucu en çok konuşulan erkek oyuncu Kerem Bürsin olarak belirlendi. En çok konuşulan ikinci oyuncu Alp Navruz olurken, üçüncü oyuncu ise Halil İbrahim Ceylan oldu. Araştırmanın dördüncüsü Burak Deniz, beşincisi İlhan Şen, altıncısı ise Aytaç Şaşmaz oldu. 


Son Güncelleme: 26.07.2021 13:46
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Sosyal MedyaEmanetEn çok Konuşulan Erkek OyuncuHalil Ibrahim CeylanKanal 7
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