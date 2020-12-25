İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Emanet dizisinin 2. sezonu ekranlarda yer alacak mı? Dizi ne zaman final yapacak?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinin 2. sezonunun ekranlarda yer alıp almayacağı merak edilmeye başlandı. Hafta içinde ekranlarda olan dizinin hayranları, dizinin ne zaman final yapacağını araştırmaya devam ediyor.

25 Aralık 2020 Cuma 19:03
Emanet dizisinin 2. sezonu ekranlarda yer alacak mı? Dizi ne zaman final yapacak?
Takip Et:

Kanal 7 dizilerinden olan Emanet dizisi yeni sezonda yer alacak mı yoksa final mi yapacağı dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Emanet dizisi 2. Sezonda devam edecek mi? Gibi sorular dizinin hayranları tarafından araştırılmaya devam ediyor.

 

Emanet Dizisi 2. Sezon Devam Edecek Mi?

Her geçen gün daha fazla izlenme alan dizi yayın hayatına güzel bir başlangıç ​​yaptı. Emanet dizisinin izlenmesi bu şekilde devam ederse ikinci sezonda izleyici ile buluşacak. Bu durum muhtemel görünüyor, bu yüzden Emanet dizisi 2. Sezonda izleyicilerle buluşmaya devam etmesi çok muhtemel gözüküyor.

Emanet Dizisi Kaç Sezon Sürecek?

150 bölüm olması beklenen Emanet'in ilk sezonu bu şekilde devam ederse ve seyircide büyük bir düşüş yaşanmazsa, 450 bölümün karşılığı olan en az 3 sezon daha seyirciyle buluşacak. Bir dizi çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarırsa, daha uzun bir dizi olacak ve uzun yıllar televizyonda görünmeye devam edecektir.

Emanet Dizisi Yeni Sezonda Kanal 7’de Mi?

Kanal değiştiren dizilerin izlenme ve reytinglerinde düşüş var. Her dizide olduğu gibi, dizinin başladığı kanal daha çok beğeniliyor. Emanet dizisi de Kanal 7 ekranlarında başladı ve o kanalda sevildi. Bu nedenle Emanet dizisi büyük ihtimalle yeni sezonda Kanal 7'de yayınlanmaya devam edecek. Üstelik diğer kanallar Emanet dizisinin yayınladığı saatlerde ana haber programını yayınlamaktadır.

Emanet 2021-2022 Devam Edecek Mi?

Emanet dizisi 2021-2022'de seyirci ile buluşması bekleniyor. Her geçen gün izleyici sayısında artış gösteren dizi muhtemelen 2021 yılında yayınlanacak. Reytingi yükselen dizilerin yayından kaldırılacağı zor bir ihtimal. Kanal 7 kanalında Emanet, 2021-2022 sezonunda yayınlanacak gibi duruyor.

Emanet Dizisi Kaç Bölüm Sürecek Finali Ne Zaman?

Emanet dizisi 450 bölüm yayınlanması düşünülüyor. Dizinin 2022-2023 sezonuna kadar Kanal 7'de yayın hayatına devam etmesi bekleniyor. Ancak dizinin kesinliği ve kaç bölüm olacağı büyük ölçüde izleyiciye bağlı. Seyirci Emanet dizisini izlemeye devam ederse 3 sezon rahatlıkla ekranlarda olacak.

Emanet Dizisinin Reytingleri Nasıl?

Hafta içinde izleyicilerle buluşan Emanet dizisi güzel bir başlangıç ​​yaptı. Dizinin Reyting rekorları her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte, diğer dizlerde olduğu gibi, pandemi sürecinde dizi çekimleri durduruldu ve bu salgın süreci dizi endüstrisini büyük ölçüde etkiledi. Tüm dizilerde olduğu gibi Emanet dizisinin reyting kayıtları da salgın süreci sırasında düştü. Ancak dizi ekranlarda yeniden görünmeye başladığından beri reyting rekorları yeniden yükseldi. En iyi 100 dizi arasında, Emanet 25. sırada yer alıyor.



Son Güncelleme: 25.12.2020 19:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmanetDiziKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde Acun Ilıcalı'da bulunuyor
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Çocukluk dizisinin final bölümünden ilk fragman yayınlandı
Çocukluk dizisinin final bölümünden ilk fragman yayınlandı
Doya Doya Moda yarışmasının jürisi Kemal Doğulu yarışmadan ayrılıyor mu? Yayında neden yoktu?
Doya Doya Moda yarışmasının jürisi Kemal Doğulu yarışmadan ayrılıyor mu? Yayında neden yoktu?
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Savaşçı'nın kadrosuna katıldı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Savaşçı'nın kadrosuna katıldı

Popüler Haberler

Emanet dizisinin 2. sezonu ekranlarda yer alacak mı? Dizi ne zaman final yapacak?
BluTV yılbaşı özel programı yayın akışı
Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Çocukluk dizisi konusu ve çekim yeri
Barbaros dizisinde Barbaros karakterine Ulaş Tuna Astepe hayat veriyor
2020 KPSS ortaöğretim branş sıralaması ne zaman açıklanır?
Yılbaşı tatili ve sokağa çıkma yasakları ne zaman başlıyor?
2021 Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantı tarihi ne zaman, asgari ücret ne zaman belli olur?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 25 Aralık 2020 Cuma canlı maç yayın saatleri
Exxen abonelik ücreti ne kadar olacak? EXXEN abonelik paket ücretleri
Üçyol-Buca metro hattı ne zaman açılacak, son durum ne?
Show TV Arıza dizisi oyuncuları kimler, dizi konusu nedir?
Sagopa Kajmer ve Ceza aynı sahneye mi çıkacaklar, barışacaklar mı?
15 Temmuz hisse alım satımı yapılacak mı? 15 Temmuz borsa açık olacak mı?
Mesai saatlerinde gidilen değişiklik ne zaman yürürlüğe girecek? Yapılan değişiklik sonrası alınan primler değişecek mi?
Hangi banka saat kaçta açılacak, saat kaçta kapanacak? Banka şubeleri güncel çalışma saatleri
Acemi Anneler dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT1 Acemi Anneler dizisi konusu ve oyuncuları
Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan kim? Nereli? Kaç yaşında?
TRT Kalk Gidelim yılbaşı özel ve final bölümü konukları kimler olacak?
Exxen Hasan Can Kaya Konuşanlar yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlayacak?
Engin Nurşani hastalığı neydi, neden öldü,kaç yaşındaydı, ne kanseriydi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.