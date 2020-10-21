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Emanet dizisindeki Zuhal karakteri kimdir? Hilal Yıldız nereli, yaşı kaç?

Emanet dizisindeki Zuhal karakteri kimdir? Hilal Yıldız nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 21.10.2020 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 12:45
Emanet dizisindeki Zuhal karakteri kimdir? Hilal Yıldız nereli, yaşı kaç?
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Kanal 7’nin yeni dizisi Emanet ilk bölümleriyle büyük beğeni topladı. Her hafta yeni bölümleriyle yayınlanan Emanet dizisin karakteri merak konusu oldu. Dizinin en merak edilen karakterlerinden bir tanesi de Zuhal oldu. Emanet dizisindeki Zuhal karakteri İkbal’in kardeşidir. Emanet dizisinde Zuhal karakterini Hilal Yıldız canlandırmaktadır.

Hilal Yıldız Kimdir?

Emanet dizisinde Zuhal karakterini Hilal Yıldız canlandırmaktadır. Hilal Yıldız 1997 yılında doğdu. Üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünde tamamlayan Yıldız, ilk olarak Kanal 7’de yayınlanan Emanet dizisinde rol almaya başladı. Bu dizi ile kariyerine güçlü bir giriş yapan Yıldız, izleyiciler tarafından fazlasıyla beğenildi. Güzel oyuncu dizi sektörünün yanı sıra mankenlik ile de yakından ilgilenmektedir.

Hilal Yıldız’ın Sevgilisi Kimdir?


Genç oyuncunun henüz aşk hayatıyla ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Oyuncu herhangi bir sosyal medya hesabında da aşk hayatıyla ilgili bir paylaşımda bulunmamıştır. Ayrıca dizi sektörüne yeni adım attığı için magazin gündemine düşmemiştir.

Hilal Yıldız sosyal medya hesapları arasında özellikle Instagram’ı fazlasıyla kullanmaktadır. Güzel oyuncunun Instagram hesabında 3 bin takipçisi ve 112 paylaşımı bulunmaktadır. Genç oyuncunun Instagram’daki adı ise @hilallyyildiz’dır.

 



Son Güncelleme: 21.10.2020 12:45
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Anahtar Kelimeler:
Hilal YıldızEmanet
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