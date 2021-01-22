İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Emanet dizisindeki Kiraz karakteri kimdir? Gülderen Güler nereli, yaşı kaç?

Sıcak haber olarak gündeme gelen Emanet dizisindeki Kiraz karakteri kimdir? Gülderen Güler nereli, yaşı kaç? haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 22 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

22 Ocak 2021 Cuma 18:54
Emanet dizisindeki Kiraz karakteri kimdir? Gülderen Güler nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Emanet dizisinde Kiraz karakterine hayat veren Güldüren Güler izleyiciler tarafından oldukça beğenilen oyunculardan birisi oldu. Kiraz karakterini beğenen dizi takipçileri Kiraz’ı canlandıran oyuncu Güldüren Güler’i merak etmeye başladı.

Emanet dizisi Kiraz karakteri

Emanet dizisinde en çok merak edilen karakterlerden biri Kiraz oldu. Dizide Osman Amca’nın tanıdığı olarak izleyici karşısına çıkan Kiraz, abisi ve polisler tarafından aranan bir kişidir.

Emanet Kiraz kimdir?

Kanal 7 ekranlarında izleyici ile buluşan emanet dizisinde Kiraz karakteri izleyiciler tarafından en çok dikkat çeken isim oldu. Dizide Kiraz karakterini canlandıracak isim ise Gülderen Güler olarak açıklandı.

Gülderen Güler kimdir?

1999 İstanbul doğumlu olan Gülderen Güler, Başkent İletişim Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. 1.65 boyunda olan güzel oyuncu, 54 kilogramdır. Televizyon ekranlarına Aşk ve Mavi dizisi ile merhaba diyen Güler, Umut Sakallı’nın menajerlik şirketinin oyuncusudur.

Gülderen Güler yer aldığı diziler ve filmler

2016 – Aşk ve Mavi (Sevda)

2019 – Kalk Gidelim (Behice)

2020 – Hashtag (Sinema Filmi)

2020 – Emanet (Kiraz)

Gülderen Güler resmi sosyal medya hesabı

Gülderen Güler Instagram’da gulderengulerr kullanıcı adı ile bulunmaktadır. Güzel oyuncunun 97,4 bin takipçisi bulunmaktadır. Her geçen gün takipçi sayısı artan Gülderen Güler, Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmaktadır.

 



Son Güncelleme: 22.01.2021 18:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KirazEmanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?
Gizemli kişinin kim olduğu belli oldu! Nişan Şirinyan, Ramo dizisinde rol alacak!
Gizemli kişinin kim olduğu belli oldu! Nişan Şirinyan, Ramo dizisinde rol alacak!

Popüler Haberler

Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu
Gönül Dağı dizisinin Ağıtçı Hüseyin'i Erdal Cindoruk'ün hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra karakteri kimdir? Mina Derman'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Ocak 23 2021
İBB Sosyal Yardım Kart Limiti sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş yaşı ve oynadığı diziler
Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız?
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yaşı ve oynadığı diziler
Mayıs ayının ilk haftasında konut kredisi faizleri ne kadar oldu? Bankaların konut kredisi faiz oranları
Star Trek Beyond filmi TV'de ilk kez Kanal D'de yayınlanacak!
Riskli Yapı Bina Kartı nasıl alınır? Riskli Yapı Bina Kartı başvuru detayları
Ramazan ayı neden sürekli değişir? Ramazan ayı oruçları kaç yılda bir aynı zamana denk gelir?
Araç yetki belgesi nedir, nasıl alınır?
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisi Elif kimdir? Zümre Meğreli kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı nedir? Ekinsu Kansu nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisinde Musa karakterini Nuri Gökaşan canlandırıyor
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.