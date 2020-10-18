İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati...
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Son Dakika
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam...
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Son Dakika
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!

Emanet dizisindeki Kiraz karakteri Kimdir? Gülderen Güler dizideki rolü ve hayatı

Birçok kişinin merak ettiği 18 Ekim 2020 Pazar günü gündeme gelen Emanet dizisindeki Kiraz karakteri Kimdir? Gülderen Güler dizideki rolü ve hayatı konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 18-10-2020 tarihli haberimizde Emanet dizisindeki Kiraz karakteri Kimdir? Gülderen Güler dizideki rolü ve hayatı hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

18 Ekim 2020 Pazar 09:13
Emanet dizisindeki Kiraz karakteri Kimdir? Gülderen Güler dizideki rolü ve hayatı
Takip Et:

Emanet dizisinde Kiraz karakterine hayat veren Güldüren Güler izleyiciler tarafından oldukça beğenilen oyunculardan birisi oldu. Kiraz karakterini beğenen dizi takipçileri Kiraz’ı canlandıran oyuncu Güldüren Güler’i merak etmeye başladı.

Emanet dizisi Kiraz karakteri

Emanet dizisinde en çok merak edilen karakterlerden biri Kiraz oldu. Dizide Osman Amca’nın tanıdığı olarak izleyici karşısına çıkan Kiraz, abisi ve polisler tarafından aranan bir kişidir.

Emanet Kiraz kimdir?

Kanal 7 ekranlarında izleyici ile buluşan emanet dizisinde Kiraz karakteri izleyiciler tarafından en çok dikkat çeken isim oldu. Dizide Kiraz karakterini canlandıracak isim ise Gülderen Güler olarak açıklandı.

Gülderen Güler kimdir?

1999 İstanbul doğumlu olan Gülderen Güler, Başkent İletişim Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. 1.65 boyunda olan güzel oyuncu, 54 kilogramdır. Televizyon ekranlarına Aşk ve Mavi dizisi ile merhaba diyen Güler, Umut Sakallı’nın menajerlik şirketinin oyuncusudur.

Gülderen Güler yer aldığı diziler ve filmler


2016 – Aşk ve Mavi (Sevda)

2019 – Kalk Gidelim (Behice)

2020 – Hashtag (Sinema Filmi)

2020 – Emanet (Kiraz)

Gülderen Güler resmi sosyal medya hesabı

Gülderen Güler Instagram’da gulderengulerr kullanıcı adı ile bulunmaktadır. Güzel oyuncunun 97,4 bin takipçisi bulunmaktadır. Her geçen gün takipçi sayısı artan Gülderen Güler, Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmaktadır.

 



Son Güncelleme: 18.10.2020 09:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KirazEmanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!

Popüler Haberler

Emanet dizisindeki Kiraz karakteri Kimdir? Gülderen Güler dizideki rolü ve hayatı
E-devlet ile kredi notu nasıl öğrenilir? 2020 Ekim Ücretsiz Kredi notu sorgulama işlemleri
Cibuti vizesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar? 2020
Açık Lise nasıl çabuk bitirilir? En hızlı kredi toplama nasıl olur?
Kanal D Arda'nın Mutfağı yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor?
Doğum yardım parası e-devlet sorgulama işlemi
Emanet dizisi Selim karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Osman Aydın kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia (Arzu Yanardağ) kimdir?
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
Altın rekora koşuyor! Gram altın 400 TL’ye merdiven dayadı!
Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir? 2020 diyabet hastalığı malulen emeklilik şartları
Koronadan ölenler nasıl defnediliyor? Dini gereklilikler yerine getiriliyor mu?
Seksenler dizisi izlendi mi? Yeni sezon reytingleri nasıl?
Atasun Optik’ten Büyük Kampanya!
İlk ev alacaklara devlet desteği şartları neler? 2020 Devletten 82 bin TL hibe nasıl alınır?
Egzama askerliğe engel mi? 2020 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Vergi levhası nedir? 2020 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu güncellendi
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2020 Milangaz tüp fiyatları ne kadar oldu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.