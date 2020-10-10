Emanet dizisinde Komiser Ali rolünü Melih Özkaya canlandırıyor

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet’in yeni sezonu başladı. Dizi geçen sezon koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Sevilen dizi 7 Eylül Pazartesi akşamı yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin başrolünde Komiser Ali rolünü canlandıran Melih Özkaya yer alıyor. İzleyiciler Melih Özkaya’nın hayatını araştırmaya başladı.
Melih Özkaya kimdir?
Son olarak Emanet dizisinde Komiser Ali rolünü canlandıran oyuncunun sosyal medya hesabına aktiftir. Oyuncu instagram hesabından 208 gönderi paylaşmış ve toplam 26,4 bin takipçisi bulunmaktadır.
Son Güncelleme: 10.10.2020 13:29