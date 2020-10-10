Emanet dizisinde Komiser Ali rolünü Melih Özkaya canlandırıyor

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet’in yeni sezonu başladı. Dizi geçen sezon koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Sevilen dizi 7 Eylül Pazartesi akşamı yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin başrolünde Komiser Ali rolünü canlandıran Melih Özkaya yer alıyor. İzleyiciler Melih Özkaya’nın hayatını araştırmaya başladı.

Melih Özkaya kimdir?

1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Melih Özkaya 15 yıl profesyonel voleybol oynamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapısının ardından Tokat, Payas Belediye, Tofaş, Diyarbakır, Sivas gibi takımlarda yer alan voleybolcu, 2011 yılında oyunculuk hayatına başlamıştır. Oyuncu 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisinde yer aldı ve adını duyurdu. 2018 yılında Survivor adlı yarışmada da yer alan oyuncu adını tüm Türkiye’ye duyurdu.

Son olarak Emanet dizisinde Komiser Ali rolünü canlandıran oyuncunun sosyal medya hesabına aktiftir. Oyuncu instagram hesabından 208 gönderi paylaşmış ve toplam 26,4 bin takipçisi bulunmaktadır.