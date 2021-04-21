Emanet dizisinde Kiraz çıktı mı, yerine kim gelecek?

Emanet dizisi Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaktadır. Dizide Kiraz karakteri oldukça dikkat çekmektedir. Emanet dizisinde Kiraz karakterini Gülderen Güler canlandırmaktadır. Gülderen Güler diziden ayrıldı. İnsanlar,Gülderen Güler’in neden diziden ayrıldığını merak etmektedir. Gülderen Güler kimdir?
Gülderen Güler
Güzel oyuncu sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanmaktadır. Instagram’daki kullanıcı adı @gulderengulerr’dir. Güler’in 97 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.
Son Güncelleme: 21.04.2021 21:54