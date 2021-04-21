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Emanet dizisinde Kiraz çıktı mı, yerine kim gelecek?

Emanet dizisi Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanmaktadır. Dizinin Kiraz karakteri oldukça dikkat çekmekte. Dizideki Kiraz karakterini canlandıran kişi Gülderen Güler diziden ayrıldı. Emanet dizisi Gülderen Güler neden diziden ayrıldı? Emanet dizisiyle ilgili merak edilen detayları sizler için derledik....

21 Nisan 2021 Çarşamba 21:54
Emanet dizisinde Kiraz çıktı mı, yerine kim gelecek?
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Emanet dizisi Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaktadır. Dizide Kiraz karakteri oldukça dikkat çekmektedir. Emanet dizisinde Kiraz karakterini Gülderen Güler canlandırmaktadır. Gülderen Güler diziden ayrıldı. İnsanlar,Gülderen Güler’in neden diziden ayrıldığını merak etmektedir. Gülderen Güler kimdir?

Gülderen Güler

Gülderen Güler 1999 tarihinde İstanbul’da doğdu. Oyunculuk eğitimini Başkent İletişim Akademisi’nde tamamladı. Güzel oyuncu 1,65 boyunda ve 54 kilodur. Oyunculuk hayatına Aşk ve Mavi dizisiyle başlamıştır. Umut Sakallı’nın menajerlik şirketinin oyuncusudur.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanmaktadır. Instagram’daki kullanıcı adı @gulderengulerr’dir. Güler’in 97 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.




Son Güncelleme: 21.04.2021 21:54
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Anahtar Kelimeler:
Emanet DizisiEmanet Dizisi KirazKanal 7
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