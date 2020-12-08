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Emanet dizisinde Begüm karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Gözde Gürkan)

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinde Begüm karakterine hayat veren Gözde Gürkan dizinin hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Dizide güzelliğiyle ön plana çıkan Gözde Gürkan, internet aleminde en çok aranan isimlerden birisi oldu.

08 Aralık 2020 Salı 23:07
Emanet dizisinde Begüm karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Gözde Gürkan)
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Emanet dizisinde Begüm karakterine hayat veren oyuncumuz Kimdir? Emanet dizisinde Begüm karakterini canlandıran oyuncumuzun kim olduğu merak edilmektedir.

Emanet Begüm Kimdir?

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken birisidir, komiser Ali bile kendisine aşıktır. Ancak Begüm kötü bir insandır ve çoğu şeyden hoşnut olmamaktadır. Kişiliğinden dolayı her insanla aynı ortamda bulunmaz.

Güzelliğiyle dikkat çektiği kadar başarısıyla da dikkat çekmektedir. Kendisi başarılı bir avukattır. Çok bildim havaları da biraz bundan dolayıdır.

Gözde Gürkan Kimdir?

Çoğunlukla günlük dizilerde yer alam isim 1989 tarihinde Bursa ilimizde dünyaya gelmiştir. Aslen Malatyalıdır. Oyunculuğa olan ilgisini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde aldığı oyunculuk eğitimiyle taçlandırmıştır.

İlk dizi deneyimini 2016 senesinde Adını Sen Koy isimli dizide yaşamıştır. Bu dizide 355 bölüm yer aldı ve oyunculuk tecrübesini iyice geliştirmiştir.

Güzel oyuncumuzun kariyer başlangıcı 2016 yılı olmaktadır. Kariyerinde toplam 4 projede aktif olarak yer almıştır.

Gözde Gürkan’ın Rol Aldığı Diziler

  • Adını Sen Koy
  • Darısı Başımıza


Son Güncelleme: 08.12.2020 23:07
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Anahtar Kelimeler:
EmanetDiziBegümGözde GürkanKanal 7
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