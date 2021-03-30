İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...

Emanet dizisi Zuhal kimdir? Gerçek adı nedir? Hilal Yıldız nereli, yaşı kaç?

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Emanet dizisi Zuhal kimdir? Gerçek adı nedir? Hilal Yıldız nereli, yaşı kaç? haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 30 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Mart 2021 Salı 12:45
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Gerçek adı nedir? Hilal Yıldız nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Kanal 7’nin yeni dizisi Emanet ilk bölümleriyle büyük beğeni topladı. Her hafta yeni bölümleriyle yayınlanan Emanet dizisin karakteri merak konusu oldu. Dizinin en merak edilen karakterlerinden bir tanesi de Zuhal oldu. Emanet dizisindeki Zuhal karakteri İkbal’in kardeşidir. Emanet dizisinde Zuhal karakterini Hilal Yıldız canlandırmaktadır.

Hilal Yıldız Kimdir?

Emanet dizisinde Zuhal karakterini Hilal Yıldız canlandırmaktadır. Hilal Yıldız 1997 yılında doğdu. Üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünde tamamlayan Yıldız, ilk olarak Kanal 7’de yayınlanan Emanet dizisinde rol almaya başladı. Bu dizi ile kariyerine güçlü bir giriş yapan Yıldız, izleyiciler tarafından fazlasıyla beğenildi. Güzel oyuncu dizi sektörünün yanı sıra mankenlik ile de yakından ilgilenmektedir.

Hilal Yıldız’ın Sevgilisi Kimdir?

Genç oyuncunun henüz aşk hayatıyla ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Oyuncu herhangi bir sosyal medya hesabında da aşk hayatıyla ilgili bir paylaşımda bulunmamıştır. Ayrıca dizi sektörüne yeni adım attığı için magazin gündemine düşmemiştir.

Hilal Yıldız sosyal medya hesapları arasında özellikle Instagram’ı fazlasıyla kullanmaktadır. Güzel oyuncunun Instagram hesabında 3 bin takipçisi ve 112 paylaşımı bulunmaktadır. Genç oyuncunun Instagram’daki adı ise @hilallyyildiz’dır.

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 12:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hilal YıldızEmanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gerçeğin Peşinde 30 Mart 2021 Salı Star TV canlı yayın ve tekrarı izle
Gerçeğin Peşinde 30 Mart 2021 Salı Star TV canlı yayın ve tekrarı izle
Gelinim Mutfakta 30 Mart Salı günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 672. bölüm puan durumu
Gelinim Mutfakta 30 Mart Salı günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 672. bölüm puan durumu
Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyazıt Öztürk’ten set paylaşımı!
Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyazıt Öztürk’ten set paylaşımı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart 2021 Salı ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart 2021 Salı ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Sefirin Kızı Kavruk öldü mü, ölüyor mu? Edip Tepeli Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı?
Sefirin Kızı Kavruk öldü mü, ölüyor mu? Edip Tepeli Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı?
Survivor 2021 59. bölüm fragmanı 30 Mart 2021 Salı
Survivor 2021 59. bölüm fragmanı 30 Mart 2021 Salı

Popüler Haberler

Emanet dizisi Zuhal kimdir? Gerçek adı nedir? Hilal Yıldız nereli, yaşı kaç?
Yemin dizisinde Feride karakterine Cansu Tuman hayat veriyor
30 Mart 2021 Salı ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
30 Mart 2021 Salı Kanal D yayın akışında neler var?
TRT 1'de 30 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 30 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
30 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Show TV canlı yayın akışı 30 Mart 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
30 Mart 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
30 Mart 2021 Salı Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
30 Mart 2021 Salı Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 29 Mart 2021 Pazartesi tarihli önemli gelişme
Teşkilat dizisinde Rainer karakterine Burak Sarımola hayat veriyor
Yasak Elma Hasan Ali Bey ölüyor mu? Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan Ayrılıyor mu?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 30 Mart 2021 Salı
Gelinim Mutfakta Esra Birinci kimdir? Esra Birinci kaç yaşında, nereli? Esra Birinci Instagram hesabı
Hasta kabul sekreteri olmak için şartlar nelerdir? Hasta kabul sekreterliği ücretleri
Rüyada fındık görmek ne anlama gelir? Rüyada fındık görmenin anlamları
Aöf yaz okulu kayıt ücreti fiyatları ve ödeme yöntemleri
Zabıta nasıl olunur, şartları nelerdir? 2021 Zabıtaların yetki alanları
Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyazıt Öztürk’ten set paylaşımı!
E-nabız şifresi nereden, nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.