İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
29 Kasım korona virüs vaka tablosu belli oldu
Son Dakika
29 Kasım korona virüs vaka...

Emanet dizisi Zuhal karakterini kim canlandırıyor? Hilal Yıldız kimdir?

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Emanet dizisi Zuhal karakterini kim canlandırıyor? Hilal Yıldız kimdir? konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Emanet dizisi Zuhal karakterini kim canlandırıyor? Hilal Yıldız kimdir? ile ilgili gelişmeleri 30 Kasım 2020 Pazartesi tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

30 Kasım 2020 Pazartesi 12:45
Emanet dizisi Zuhal karakterini kim canlandırıyor? Hilal Yıldız kimdir?
Takip Et:

Kanal 7’nin yeni dizisi Emanet ilk bölümleriyle büyük beğeni topladı. Her hafta yeni bölümleriyle yayınlanan Emanet dizisin karakteri merak konusu oldu. Dizinin en merak edilen karakterlerinden bir tanesi de Zuhal oldu. Emanet dizisindeki Zuhal karakteri İkbal’in kardeşidir. Emanet dizisinde Zuhal karakterini Hilal Yıldız canlandırmaktadır.

Hilal Yıldız Kimdir?

Emanet dizisinde Zuhal karakterini Hilal Yıldız canlandırmaktadır. Hilal Yıldız 1997 yılında doğdu. Üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünde tamamlayan Yıldız, ilk olarak Kanal 7’de yayınlanan Emanet dizisinde rol almaya başladı. Bu dizi ile kariyerine güçlü bir giriş yapan Yıldız, izleyiciler tarafından fazlasıyla beğenildi. Güzel oyuncu dizi sektörünün yanı sıra mankenlik ile de yakından ilgilenmektedir.

Hilal Yıldız’ın Sevgilisi Kimdir?

Genç oyuncunun henüz aşk hayatıyla ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Oyuncu herhangi bir sosyal medya hesabında da aşk hayatıyla ilgili bir paylaşımda bulunmamıştır. Ayrıca dizi sektörüne yeni adım attığı için magazin gündemine düşmemiştir.

Hilal Yıldız sosyal medya hesapları arasında özellikle Instagram’ı fazlasıyla kullanmaktadır. Güzel oyuncunun Instagram hesabında 3 bin takipçisi ve 112 paylaşımı bulunmaktadır. Genç oyuncunun Instagram’daki adı ise @hilallyyildiz’dır.

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 12:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hilal YıldızEmanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor

Popüler Haberler

Emanet dizisi Zuhal karakterini kim canlandırıyor? Hilal Yıldız kimdir?
Netflix Messiah yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Messiah 2.sezon sezon yayınlanacak mı?
PTT HGS bakiye öğrenme ve sorgulama işlemleri 2020
Tarifeye ek telefon alabilirmiyim? Fatura ve tarifeye ek telefon şartları
PTT kart numarası nerede yazar? PTT kart numarası ile iban sorgulama
Alevlerin Ardında dizisi Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş'ın hayatı!
Çalışan annelere hangi yardım ve destekler yapılır? 2020
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2020 Agi hangi durumlarda verilmez?
Malta yaşam şartları nasıl? 2020 Malta asgari ücretleri
Rapor parası alma şartları nelerdir? Kaç günlük rapor parası alınır?
Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? Aile hekimi nasıl şikayet edilir?
Bebeklerde kolik nedir ve nasıl tedavi edilir?
Hekimoğlu dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizi başlama tarihi belli oldu!
Banka kartımı kaybettim ne yapmalıyım? Kayıp kart için yapılacak işlemler
En uygun ders çalışma ortamı nasıl hazırlanır? Ders çalışma ortamı nasıl olur?
Bebeğin göz rengi kime benzer? Bebeğin göz rengi nasıl anlaşılır?
Kenya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?
Yarı zamanlı çalışanlarda kıdem tazminatı ödeme durumu nasıl olur? 2020
Kefilsiz kredi nasıl alınır? 2020 Kefilsiz kredi veren bankalar ve şartları
İlaç raporu süresi bitmeden yenilenir mi? 2020 İlaç raporu veren hastaneler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.