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Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler

Emanet dizisinde Yaman Kırımlı karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Yaman Kırımlı karakterine Halil İbrahim Ceyhan tarafından canlandırılmaktadır. Ceyhan, oyunculuğun yanı sıra söz yazarlığı da yapmaktadır.

15 Ocak 2021 Cuma 00:42
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
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Emanet dizisinde Yaman karakterine kimin hayat verdiği izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Emanet dizisinde Yaman Kırımlı karakterine Halil İbrahim Ceyhan hayat vermektedir. Peki Halil İbrahim Ceyhan kimdir?

Emanet Yaman karakteri kimdir?

Yaman Kırımlı dizide ticaretle uğraşmaktadır. Yaman karakteri sert görünen birisidir ve engelli abisine bakmaktadır.

Halil İbrahim Ceyhan kimdir?

1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Halil İbrahim Ceyhan ilk olarak 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılmış ve en iyi erkek model seçilmiştir. 2019 yılında Hemen Döneriz filminde rol alan Ceyhan, 2019 yılında ayrıca Kendini Bana Bırak şarkısını çıkarmıştır. 2020 yılında ise Emanet dizisinde Yaman karakterine hayat vermiştir.

1.80 boya sahip olan ve 76 kilo olan Ceyhan, şarkı sözü yazarıdır ve pek çok ünlü isme şarkı vermiştir.



Son Güncelleme: 15.01.2021 00:42
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Anahtar Kelimeler:
HalilibrahimceyhanYamankırımlı
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