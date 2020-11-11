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Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın'ın hayatı!

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın'ın hayatı! haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 11.11.2020 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

11 Kasım 2020 Çarşamba 09:00
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın'ın hayatı!
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin oyuncu kadrosu da öne çıkarken, dizideki Selim karakteri izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler yakışıklı oyuncuyu araştırmaya başladı.

Emanet dizisi Selim karakteri


Emanet dizisinde yer alan Selim karakteri dizinin önemli karakterlerinden biridir. Selim Seher’e aşıktır. Yusuf amcayla da arası iyi olan Selim Yusuf amcanın vefat etmesinin ardından Seher’e destek çıkmıştır.

Emanet dizisi Selim kimdir?

Emanet dizisinde Selim karakterini yakışıklı oyuncu Osman Aydın canlandırmaktadır. Osman Aydın 1986 yılında İzmit’te dünyaya gelmiştir. Yakışıklı oyuncu 185 cm boyunda 78 kilodur. Aydın, profesyonel futbolculuk kariyerine yaşadığı sakatlık sonrası nokta koymuş ve ardından modellik yapmaya başlamıştır. Yakışıklı oyuncu modelliğin ardından Emanet dizisiyle oyunculuk hayatına başlamıştır.



Son Güncelleme: 11.11.2020 09:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziEmanetOsman Aydın
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