İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...

Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın rol aldığı yapımlar ve biyografisi hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 7 Nisan 2021 Çarşamba tarihli haberimize göz aratak Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın rol aldığı yapımlar ve biyografisi hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

07 Nisan 2021 Çarşamba 09:00
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin oyuncu kadrosu da öne çıkarken, dizideki Selim karakteri izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler yakışıklı oyuncuyu araştırmaya başladı.

Emanet dizisi Selim karakteri

Emanet dizisinde yer alan Selim karakteri dizinin önemli karakterlerinden biridir. Selim Seher’e aşıktır. Yusuf amcayla da arası iyi olan Selim Yusuf amcanın vefat etmesinin ardından Seher’e destek çıkmıştır.

Emanet dizisi Selim kimdir?

Emanet dizisinde Selim karakterini yakışıklı oyuncu Osman Aydın canlandırmaktadır. Osman Aydın 1986 yılında İzmit’te dünyaya gelmiştir. Yakışıklı oyuncu 185 cm boyunda 78 kilodur. Aydın, profesyonel futbolculuk kariyerine yaşadığı sakatlık sonrası nokta koymuş ve ardından modellik yapmaya başlamıştır. Yakışıklı oyuncu modelliğin ardından Emanet dizisiyle oyunculuk hayatına başlamıştır.



Son Güncelleme: 07.04.2021 09:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziEmanetOsman Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The Walking Dead 11. Sezon yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak?
The Walking Dead 11. Sezon yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak?
Blu TV Yeşilçam dizisi fragmanı yayınlandı
Blu TV Yeşilçam dizisi fragmanı yayınlandı
TRT 1 Mavera dizisi oyuncuları ve konusu
TRT 1 Mavera dizisi oyuncuları ve konusu
Survivor Poyraz neden yok, sakatlığı ne durumda? Poyraz ne zaman yarışmaya başlayacak?
Survivor Poyraz neden yok, sakatlığı ne durumda? Poyraz ne zaman yarışmaya başlayacak?
Survivor hangi yarışmacılar yemek çaldı? Survivor'da kural ihlali yapan yarışmacılar kim?
Survivor hangi yarışmacılar yemek çaldı? Survivor'da kural ihlali yapan yarışmacılar kim?
Savaşçı 100. bölüm ne zaman, hangi gün? FOX Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu!
Savaşçı 100. bölüm ne zaman, hangi gün? FOX Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu!

Popüler Haberler

Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Rabia karakteri kimdir? Arzu Yanardağ nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Yatıya Misafirim Var program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Emanet dizisi Bora kimdir? Göksel Kayahan doğum tarihi
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra karakteri kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
KYK burs ve kredileri ne zaman yatmaya başlar? 2021 Nisan Kyk yatmaya başladı mı?
Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Şeref Bey karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında?
Arka Sokaklar hangi günler yayınlanıyor? Kanal D Arka Sokaklar tekrar bölümleri ne zaman?
Uyanış Büyük Selçuklu reyting sonuçları nasıl? TRT 1 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Kripto paralarda son durum ne? 20 Mart 2021 Cumartesi BTC ve güncel kripto para fiyatları
Hekimoğlu dizisi Mahir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Serdar Orçin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi reyting nasıl? Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2021 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
İş sağlığı ve güvenliği devlet desteği başvuru formu ve şartları 2021
Ziraat Bankası ile sağlanan protokol ile artık kredi çekip emekli olunabilecek
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2021 Vakıfbank emekli promosyon şartları
Garanti BBVA 10.000 TL Nisan 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.