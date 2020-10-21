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Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın kimdir, nereli yaşı kaç?

Birçok kişinin merak ettiği Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın kimdir, nereli yaşı kaç? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Emanet dizisi Selim kimdir? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 09:00
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın kimdir, nereli yaşı kaç?
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin oyuncu kadrosu da öne çıkarken, dizideki Selim karakteri izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler yakışıklı oyuncuyu araştırmaya başladı.

Emanet dizisi Selim karakteri


Emanet dizisinde yer alan Selim karakteri dizinin önemli karakterlerinden biridir. Selim Seher’e aşıktır. Yusuf amcayla da arası iyi olan Selim Yusuf amcanın vefat etmesinin ardından Seher’e destek çıkmıştır.

Emanet dizisi Selim kimdir?

Emanet dizisinde Selim karakterini yakışıklı oyuncu Osman Aydın canlandırmaktadır. Osman Aydın 1986 yılında İzmit’te dünyaya gelmiştir. Yakışıklı oyuncu 185 cm boyunda 78 kilodur. Aydın, profesyonel futbolculuk kariyerine yaşadığı sakatlık sonrası nokta koymuş ve ardından modellik yapmaya başlamıştır. Yakışıklı oyuncu modelliğin ardından Emanet dizisiyle oyunculuk hayatına başlamıştır.



Son Güncelleme: 21.10.2020 09:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziEmanetOsman Aydın
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