İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
Açığa satış kararı Borsa İstanbul'da bugün de devam edecek! Açığa satış ne anlama geliyor?
Açığa satış kararı Borsa İstanbul'da...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...

Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 24 Mart 2021 Çarşamba günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 12:16
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin oyuncu kadrosu da öne çıkarken, dizideki Selim karakteri izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler yakışıklı oyuncuyu araştırmaya başladı.

Emanet dizisi Selim karakteri

Emanet dizisinde yer alan Selim karakteri dizinin önemli karakterlerinden biridir. Selim Seher’e aşıktır. Yusuf amcayla da arası iyi olan Selim Yusuf amcanın vefat etmesinin ardından Seher’e destek çıkmıştır.

Emanet dizisi Selim kimdir?

Emanet dizisinde Selim karakterini yakışıklı oyuncu Osman Aydın canlandırmaktadır. Osman Aydın 1986 yılında İzmit’te dünyaya gelmiştir. Yakışıklı oyuncu 185 cm boyunda 78 kilodur. Aydın, profesyonel futbolculuk kariyerine yaşadığı sakatlık sonrası nokta koymuş ve ardından modellik yapmaya başlamıştır. Yakışıklı oyuncu modelliğin ardından Emanet dizisiyle oyunculuk hayatına başlamıştır.



Son Güncelleme: 24.03.2021 12:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziEmanetOsman Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Mart 2021 Çarşamba ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Mart 2021 Çarşamba ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Survivor Panorama neden yok, neden yayınlanmadı?
Survivor Panorama neden yok, neden yayınlanmadı?
Esra Erol Kibar Ünvar'ın saldırısına mı uğradı? Esra Erol saldırıya uğradı mı? Canlı yayında açıklama yaptı!
Esra Erol Kibar Ünvar'ın saldırısına mı uğradı? Esra Erol saldırıya uğradı mı? Canlı yayında açıklama yaptı!
Masumlar Apartmanı'nda çalan Derinden şarkısı kim söylüyor, sözleri neler?
Masumlar Apartmanı'nda çalan Derinden şarkısı kim söylüyor, sözleri neler?
Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne, nereye gitti?
Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne, nereye gitti?
Umut Eker kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Umur Eker hakkında bilgiler
Umut Eker kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Umur Eker hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Web sitesinden gelen bildirimler nasıl kapatılır? Web ve uygulama bildirimleri kapatma
Whatsapp durum ekran görüntüsü alınınca bildirim gider mi?
Apartman yönetimi için ücretsiz program - Excel Türkçe ücretsiz apartman yönetim programı
Karınca kovmak için doğal yöntemler
Aile hekiminden e-nabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifremi unuttum
SGK Anlaşmalı Fizik Tedavi Uygulamaları
Tiktok para kazanmak için kaç takipçi gerekir? Tiktok para kazanma yolları
Kimler zabıta olabilir? 2021 Zabıta maaşları ne kadar?
Öğrencilere verilen devlet bursları ve şartları 2021
SGK ilişiksiz belgesi nasıl alınır? SGK ilişiksizlik belgesi online başvuru işlemleri ve SGK ilişiksiz belgesi yönetmeliği
Beni Bırakma dizisi Gönül kimdir? Edanur Gülbudak'ın hayatı!
Çukur yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı izle TV8 - Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı
Microsoft 10 Edge bilgisayardan nasıl kaldırılır?
E-Devlet ile lise mezuniyet belgesi sorgulama nasıl yapılır? Edevlet diploma sorgulama işlemleri
Yemin dizisi Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci yaşı ve oynadığı diziler
Cep telefonu IMEI numarası nasıl öğrenilir? 2021 E-Devlet ile cep telefonu IMEI numarası sorgulama
Tüp bebek sahibi olma şartları nelerdir? 2021 Tüp bebek devlet desteği nedir?
Türkiye’nin güncel nüfusu kaçtır? 2021 Güncel verilere göre Türkiye nüfusu
İnternetten ptt kart şifre alma ve ptt kart şifre bloke kaldırma
PUBG mobile Redeem kodu nedir? PUBG Redeem kodu nasıl kullanılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.