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Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın doğum tarihi

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın doğum tarihi haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 10.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 09:00
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın doğum tarihi
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin oyuncu kadrosu da öne çıkarken, dizideki Selim karakteri izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler yakışıklı oyuncuyu araştırmaya başladı.

Emanet dizisi Selim karakteri

Emanet dizisinde yer alan Selim karakteri dizinin önemli karakterlerinden biridir. Selim Seher’e aşıktır. Yusuf amcayla da arası iyi olan Selim Yusuf amcanın vefat etmesinin ardından Seher’e destek çıkmıştır.

Emanet dizisi Selim kimdir?

Emanet dizisinde Selim karakterini yakışıklı oyuncu Osman Aydın canlandırmaktadır. Osman Aydın 1986 yılında İzmit’te dünyaya gelmiştir. Yakışıklı oyuncu 185 cm boyunda 78 kilodur. Aydın, profesyonel futbolculuk kariyerine yaşadığı sakatlık sonrası nokta koymuş ve ardından modellik yapmaya başlamıştır. Yakışıklı oyuncu modelliğin ardından Emanet dizisiyle oyunculuk hayatına başlamıştır.



Son Güncelleme: 10.02.2021 09:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziEmanetOsman Aydın
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