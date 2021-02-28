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Emanet dizisi Selim kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Osman Aydın kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Birçok kişinin merak ettiği Emanet dizisi Selim kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Osman Aydın kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 28 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak Emanet dizisi Selim kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Osman Aydın kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 09:01
Emanet dizisi Selim kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Osman Aydın kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin oyuncu kadrosu da öne çıkarken, dizideki Selim karakteri izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler yakışıklı oyuncuyu araştırmaya başladı.

Emanet dizisi Selim karakteri

Emanet dizisinde yer alan Selim karakteri dizinin önemli karakterlerinden biridir. Selim Seher’e aşıktır. Yusuf amcayla da arası iyi olan Selim Yusuf amcanın vefat etmesinin ardından Seher’e destek çıkmıştır.

Emanet dizisi Selim kimdir?

Emanet dizisinde Selim karakterini yakışıklı oyuncu Osman Aydın canlandırmaktadır. Osman Aydın 1986 yılında İzmit’te dünyaya gelmiştir. Yakışıklı oyuncu 185 cm boyunda 78 kilodur. Aydın, profesyonel futbolculuk kariyerine yaşadığı sakatlık sonrası nokta koymuş ve ardından modellik yapmaya başlamıştır. Yakışıklı oyuncu modelliğin ardından Emanet dizisiyle oyunculuk hayatına başlamıştır.



Son Güncelleme: 28.02.2021 09:01
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DiziEmanetOsman Aydın
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