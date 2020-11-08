İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

Emanet dizisi Selim karakterini kim canlandırıyor? Osman Aydın biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Emanet dizisi Selim karakterini kim canlandırıyor? Osman Aydın biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 08.11.2020 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Kasım 2020 Pazar 09:00
Emanet dizisi Selim karakterini kim canlandırıyor? Osman Aydın biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin oyuncu kadrosu da öne çıkarken, dizideki Selim karakteri izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler yakışıklı oyuncuyu araştırmaya başladı.

Emanet dizisi Selim karakteri


Emanet dizisinde yer alan Selim karakteri dizinin önemli karakterlerinden biridir. Selim Seher’e aşıktır. Yusuf amcayla da arası iyi olan Selim Yusuf amcanın vefat etmesinin ardından Seher’e destek çıkmıştır.

Emanet dizisi Selim kimdir?

Emanet dizisinde Selim karakterini yakışıklı oyuncu Osman Aydın canlandırmaktadır. Osman Aydın 1986 yılında İzmit’te dünyaya gelmiştir. Yakışıklı oyuncu 185 cm boyunda 78 kilodur. Aydın, profesyonel futbolculuk kariyerine yaşadığı sakatlık sonrası nokta koymuş ve ardından modellik yapmaya başlamıştır. Yakışıklı oyuncu modelliğin ardından Emanet dizisiyle oyunculuk hayatına başlamıştır.



Son Güncelleme: 08.11.2020 09:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziEmanetOsman Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Alev Alev dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Alev Alev dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Sihirli Annem'in eski oyuncuları dizinin yeni versiyonundan haberleri olmamasına isyan etti!
Sihirli Annem'in eski oyuncuları dizinin yeni versiyonundan haberleri olmamasına isyan etti!
Kırmızı Oda dizisinde yaprak dökümü! Ünlü oyuncudan hüzünlü veda
Kırmızı Oda dizisinde yaprak dökümü! Ünlü oyuncudan hüzünlü veda

Popüler Haberler

Emanet dizisi Selim karakterini kim canlandırıyor? Osman Aydın biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Rabia karakteri kimdir?
Kanal D Yatıya Misafirim Var yarışması başvuru formu
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları 8 Kasım 2020 Pazar
İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 8 Kasım 2020 Pazar
Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları Kasım 2020
Engelli vatandaşlara devletin sağladığı maddi yardımlar nelerdir? Engellilere devletten 11 maddi yardım
Garanti BBVA 10.000 TL Kasım 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Kaymakamlık sosyal yardımlara başvurmak için gerekli olan belgeler ve şartlar nelerdir?
Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli
Kanal D Yeni Hayat dizisi ne zaman başlıyor? Yeni Hayat konusu ve oyuncuları
Dudullu Postası dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Dudullu Postası, TV'de ilk kez 2 Nisan Perşembe Kanal D'de
Stranger Things 4. Sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things yeni sezon konusu ve bölüm sayısı
Paris Saint Germain Le Havre 9-0 maçı golleri
Garanti BBVA'dan emeklilere ek şart ve işlem olmadan 1200 TL emekli maaş promosyonu
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 8 Kasım 2020 Pazar
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2020 Kasım KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Çoban istihdam desteğine müracaat nasıl yapılır? 2020 çoban desteği nasıl alınır?
Erken emeklilikte emekli maaşları ne kadar olur? Hangi emekli ne kadar maaş alır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.