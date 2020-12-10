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Emanet dizisi Neslihan (Zeynep Naz Eyüboğlu) kimdir?

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Emanet dizisi Neslihan (Zeynep Naz Eyüboğlu) kimdir? ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 10 Aralık 2020 tarihli haberimizde Emanet dizisi Neslihan (Zeynep Naz Eyüboğlu) kimdir? konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 12:19
Emanet dizisi Neslihan (Zeynep Naz Eyüboğlu) kimdir?
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Emanet dizisi Kanal 7 ekranlarından izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Emanet dizisindeki Neslihan karakteri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İzleyiciler Emanet dizisi Neslihan’ın kim olduğunu merak ediyor.

Emanet Dizisi Neslihan

Kanal 7 ekranlarından yayınlanan ve Karamel Yapım tarafından hayata geçirilen Emanet dizisinin karakterleri merak ediliyor. En çok merak edilen karakterlerin başında ise Neslihan geliyor. Neslihan dizide Kırımlı konağındaki görevlilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Dedikodu yağmayı çok seviyor. Konak içerisindeki tüm olaylardan haberi var. Konuşmayı çok sevdiğinden çok fazla azar işitiyor.

Emanet Dizisi Zeynep Naz Eyüpoğlu

12 Mayısıs 1996 yılında dünyaya gelen Zeynep Naz Eyüpoğlu, sarı saçlı ve mavi gözlüdür. 1.70 cm boyunda olan başarılı oyuncu 56 kilodadır. İngilizce’yi çok iyi bilmektedir. No 2 Atölye adlı yerde temel oyunculuk eğitimi aldı. Şu an Hande Aytar Cast ajansına bağlıdır.

Güzel oyuncu ilk kez Emanet dizisinde rol almıştır. Piyasalara yeni bir giriş yapmıştır. Başarılı oyuncu daha önce ABC markalı çamaşır deterjanı firmasının reklam filminde rol almıştı.

Başarılı güzel oyuncu çok yakın bir zamanda Mertcan Eyüpoğlu adlı kişiyle dünya evine girmiştir. Sosyal medya hesabı üzerinden evliliğini hayranlarına duyurdu. İkilinin çok mutlu olduğunu paylaştıkları fotoğraflardan anlıyoruz.

Sektöre yeni giren Zeynep Naz Eyüpoğlu, sosyal medyada henüz yeterli etkiyi gösterememiştir. Instagram hesabında yaklaşık 28 gönderi bulunmaktadır. Ayrıca sadece 1.082 takipçisi vardır. Güzel oyuncunun Instagram hesabı @znazeyuboglu adıyla karşımıza çıkmaktadır.



Son Güncelleme: 10.12.2020 12:19
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Anahtar Kelimeler:
NeslihanEmanetKanal 7
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