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Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Türkiye basınında yankı uyandıran ve kısa süre içerisinde birçok okurun merakını toplayan Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili güncel gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. 8 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de en yeni ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 06:22
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Emanet dizisi Kanal 7 ekranlarından izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Emanet dizisindeki Neslihan karakteri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İzleyiciler Emanet dizisi Neslihan’ın kim olduğunu merak ediyor.

Emanet Dizisi Neslihan

Kanal 7 ekranlarından yayınlanan ve Karamel Yapım tarafından hayata geçirilen Emanet dizisinin karakterleri merak ediliyor. En çok merak edilen karakterlerin başında ise Neslihan geliyor. Neslihan dizide Kırımlı konağındaki görevlilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Dedikodu yağmayı çok seviyor. Konak içerisindeki tüm olaylardan haberi var. Konuşmayı çok sevdiğinden çok fazla azar işitiyor.

Emanet Dizisi Zeynep Naz Eyüpoğlu

12 Mayısıs 1996 yılında dünyaya gelen Zeynep Naz Eyüpoğlu, sarı saçlı ve mavi gözlüdür. 1.70 cm boyunda olan başarılı oyuncu 56 kilodadır. İngilizce’yi çok iyi bilmektedir. No 2 Atölye adlı yerde temel oyunculuk eğitimi aldı. Şu an Hande Aytar Cast ajansına bağlıdır.

Güzel oyuncu ilk kez Emanet dizisinde rol almıştır. Piyasalara yeni bir giriş yapmıştır. Başarılı oyuncu daha önce ABC markalı çamaşır deterjanı firmasının reklam filminde rol almıştı.

Başarılı güzel oyuncu çok yakın bir zamanda Mertcan Eyüpoğlu adlı kişiyle dünya evine girmiştir. Sosyal medya hesabı üzerinden evliliğini hayranlarına duyurdu. İkilinin çok mutlu olduğunu paylaştıkları fotoğraflardan anlıyoruz.

Sektöre yeni giren Zeynep Naz Eyüpoğlu, sosyal medyada henüz yeterli etkiyi gösterememiştir. Instagram hesabında yaklaşık 28 gönderi bulunmaktadır. Ayrıca sadece 1.082 takipçisi vardır. Güzel oyuncunun Instagram hesabı @znazeyuboglu adıyla karşımıza çıkmaktadır.



Son Güncelleme: 08.01.2021 06:22
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NeslihanEmanetKanal 7
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