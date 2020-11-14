İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Zeynep Naz Eyüboğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Zeynep Naz Eyüboğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Emanet dizisi Neslihan kimdir? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 14 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

14 Kasım 2020 Cumartesi 22:53
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Zeynep Naz Eyüboğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Emanet dizisi Kanal 7 ekranlarından izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Emanet dizisindeki Neslihan karakteri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İzleyiciler Emanet dizisi Neslihan’ın kim olduğunu merak ediyor.

Emanet Dizisi Neslihan

Kanal 7 ekranlarından yayınlanan ve Karamel Yapım tarafından hayata geçirilen Emanet dizisinin karakterleri merak ediliyor. En çok merak edilen karakterlerin başında ise Neslihan geliyor. Neslihan dizide Kırımlı konağındaki görevlilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Dedikodu yağmayı çok seviyor. Konak içerisindeki tüm olaylardan haberi var. Konuşmayı çok sevdiğinden çok fazla azar işitiyor.

Emanet Dizisi Zeynep Naz Eyüpoğlu


12 Mayısıs 1996 yılında dünyaya gelen Zeynep Naz Eyüpoğlu, sarı saçlı ve mavi gözlüdür. 1.70 cm boyunda olan başarılı oyuncu 56 kilodadır. İngilizce’yi çok iyi bilmektedir. No 2 Atölye adlı yerde temel oyunculuk eğitimi aldı. Şu an Hande Aytar Cast ajansına bağlıdır.

Güzel oyuncu ilk kez Emanet dizisinde rol almıştır. Piyasalara yeni bir giriş yapmıştır. Başarılı oyuncu daha önce ABC markalı çamaşır deterjanı firmasının reklam filminde rol almıştı.

Başarılı güzel oyuncu çok yakın bir zamanda Mertcan Eyüpoğlu adlı kişiyle dünya evine girmiştir. Sosyal medya hesabı üzerinden evliliğini hayranlarına duyurdu. İkilinin çok mutlu olduğunu paylaştıkları fotoğraflardan anlıyoruz.

Sektöre yeni giren Zeynep Naz Eyüpoğlu, sosyal medyada henüz yeterli etkiyi gösterememiştir. Instagram hesabında yaklaşık 28 gönderi bulunmaktadır. Ayrıca sadece 1.082 takipçisi vardır. Güzel oyuncunun Instagram hesabı @znazeyuboglu adıyla karşımıza çıkmaktadır.



Son Güncelleme: 14.11.2020 22:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NeslihanEmanetKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!

Popüler Haberler

Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Zeynep Naz Eyüboğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul kimdir, nereli yaşı kaç?
Türk Telekom kime, nasıl şikayet edilir? Türk Telekom şikayet yolları
Part time çalışma kıdem tazminatı şartları nelerdir? 2020
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2020
İkea güncel çalışma saatleri ve günleri 2020
SİDA nedir, ne anlama gelmektedir
Yemin dizisi Münevver (Melahat Abbasova) kimdir?
İncir Ağacı neden yayınlanmıyor? İncir Ağacı final bölümü olacak mı? TRT 1 İncir Ağacı bitti mi, final yapacak mı?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
Askere giderken neler alınmalı? Askere giden kişi yanında neler bulundurmalı?
Halkbank yılın beklenen kredi fırsatını sundu! 225 bin Türk Lirasına kadar %0,37 faizli ve 60 aya kadar vadeli kredi imkanı!
Yeni Hayat Gökçe kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Filiz Yazıcı hakkında bilgiler
Sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer, kaşıntıyı ne geçirir?
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cengiz Tangör kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Burs nedir? Maddi durumu kötü olan öğrencilere burs veren kurumlar
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 14 Kasım 2020 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Çocukluk dizisinde Hanife karakterine Nihal Menzil hayat veriyor
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya yer aldığı dizi ve film yapımları
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2020 MSÜ subaylık şartları
Sağlık Bakanı Koca 14 Kasım 2020 Cumartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 14 Kasım 2020 Cumartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.