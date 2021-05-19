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Emanet dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Emanet dizisi ikinci sezon olacak mı? İşte Emanet dizisinin sezon finali tarihi...

Emanet dizisi ne zaman sezon finali ypacak? Emanet dizisi bitecek mi? Emanet dizisi ikinci sezon olacak mı? Emanet dizisi ikinci sezon ne zaman başlayacak? Kanal 7 ekranlarının herkes tarafından sevilen ve beğenilen dizisi Emanet dizisi izleyenleri dizinin ne zaman sezon finali yapacağını ve ikinci sezonunun olup olmayacağını merakla araştırıyorlar. Peki, Emanet dizisi kaçıncı bölümüyle sezon finali yapacak, ikinci sezon olacak mı? İşte, Emanet dizisine dair son gelişmeler....

19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:23
Emanet dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Emanet dizisi ikinci sezon olacak mı? İşte Emanet dizisinin sezon finali tarihi...
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Kanal 7 ekranlarının sevilen ve beğenilen dizisi Emanet dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı ve 2. Sezonunun olup olmayacağı dizinin izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor.

Emanet dizisi ne zaman sezon finali yapacak?

Kanal 7 ekranlarında 181. Bölümünü geride bırakan Emanet dizisinin hangi tarihte sezon finali yapacağı dizinin izleyenleri tarafından merakla araştırılıyken sezon finalinin yanı sıra dizinin sevenleri 2. Sezon için Emanet dizisinin onay alıp almadığını merakla araştırıyorlar. Kanal 7 ekranlarında devam eden ve başrollerinde Halil İbrahim Ceylan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay gibi oyuncuların yer aldığı Emanet dizisi 18 Mayıs salı günü 182. Bölümü ile izleyenleriyle buluştu. Haftanın son bölümü olacak olan 185. Bölüm ile 21 Mayıs 2021 Cuma günü ekranlara gelecek olan Emanet dizisi 1. Sezonun son haftasına 186. Bölümle giriş yapacak. Emanet dizisinin ekranlara gelecek olan son bölümü ise 190. Bölüm olacak. Bundan dolayı emanet dizisi sezon finaline 190. Bölümüyle girecek. 28 Mayıs 2021 Cuma günü ekranlara gelecek olan 190. Bölüm ile sezon finali yapacak olan Emanet dizisi baya uzun bir yaz tatiline girmiş olacak.

Emanet dizisi 2. Sezon çekimlerine hangi tarihte başlanacak?

Kanal 7 ekranlarının herkes tarafından sevilen ve beğenilen dizisi Emanet, Mayıs ayının sonlarında yani 28 Mayıs 2021 Cuma günü sezon finali yaparak yaz tatiline girecek. Emanet dizisinin kadrosunda bulunan oyuncular ve çekim ekibi Haziran ve Temmuz aylarında dinlenerek Ağustos ayının başında tekrardan dizinin çekimlerine başlayacak. Yeni sezonun çekimlerine Ağustos ayında başlayacak olan Emanet dizisi Ağustos ayı boyunca izleyiciler için stok bölümler çekecek. Gündelik olarak yayınlanan dizileri zamanında izleyenlerle buluşturmak oldukça zor bir durum. Ancak Emanet dizisi yaklaşık olarak 25 ila 30 bölüm kadar stok yayınlanmaya hazır olacak şekilde yeni bölümler çekecek.

Emanet dizisinin 2. Sezonu ne zaman yayınlanmaya başlayacak?

Emanet dizisi yeni sezonunun hazırlıklarına Ağustos ayında başlayacak olsa da dizinin ikinci sezonuna 2021 Eylül ayında başlanacak. Özellikle bütün diziler Ağustos ayında çekimlerine başlıyorken, Eylül ayında da bu çekimlerin yeni sezon için yayınlandığı görülmektedir. Bundan dolayı Emanet dizisinin ikinci sezonu okulların açılacağı haftada veya bir hafta önce Eylül ayının ilk haftasında Kana 7 ekranlarında kaldığı yerden izleyenleriyle buluşacaktır. Emanet dizisi yayınlandığı ilk bölümünden bu yana herkes tarafından beğenilen ve sevilen bir dizi oldu. Reyting oranları gayet başarılı olan Emanet dizisi ikinci sezonunda aynı başarıyı yakalayacak mı bekleyerek göreceğiz.


Son Güncelleme: 19.05.2021 12:23
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