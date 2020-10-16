Emanet dizisi ne zaman final yapacak?

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizi daha önce yine Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinin yerine geçti. Dizinin yapım ekibinde de yine Yemin dizisinin ekibi yer alıyor.
Emanet ne zaman final yapacak
Dizinin aldığı düşük reytingler sonucu yayından kaldırılması gündeme gelse de Kanal 7 ile yapımcı arasında yapılan anlaşma gereği dizinin bu sezon ekranlarda olması bekleniyor.
Emanet kaç bölüm yayınlanacak?
Dizi bu sezon ekranlarda olacak ve yapılan anlaşmaya göre dizinin 150 bölüm yayınlanması bekleniyor. Ancak Ocak ayında çekimlere 2 hafta ara verilecek. Eğer dizinin reytingleri artarsa dizinin toplamda 3 sezon sürmesi hedefleniyor.
Son Güncelleme: 16.10.2020 03:29