Emanet dizisi ne zaman final yapacak?

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizi daha önce yine Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinin yerine geçti. Dizinin yapım ekibinde de yine Yemin dizisinin ekibi yer alıyor.

Emanet ne zaman final yapacak

Emanet dizisi ilk bölümlerinde aldığı reytinglerle dikkat çekse de dizinin son bölümlerde reytinglerinin düştüğü görülüyor. Dizinin düşük reytingler nedeniyle yayından kaldırılması gündeme geldi.

Dizinin aldığı düşük reytingler sonucu yayından kaldırılması gündeme gelse de Kanal 7 ile yapımcı arasında yapılan anlaşma gereği dizinin bu sezon ekranlarda olması bekleniyor.

Emanet kaç bölüm yayınlanacak?

Dizi bu sezon ekranlarda olacak ve yapılan anlaşmaya göre dizinin 150 bölüm yayınlanması bekleniyor. Ancak Ocak ayında çekimlere 2 hafta ara verilecek. Eğer dizinin reytingleri artarsa dizinin toplamda 3 sezon sürmesi hedefleniyor.