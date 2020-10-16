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Emanet dizisi ne zaman final yapacak?

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Emanet hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Yayın hayatına başarılı bir şekilde başlasa da dizinin reytingleri düştü. Reytingleri düşmesinin ardından izleyiciler Emanet ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak sorularını araştırmaya başladı.

16 Ekim 2020 Cuma 03:29
Emanet dizisi ne zaman final yapacak?
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizi daha önce yine Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinin yerine geçti. Dizinin yapım ekibinde de yine Yemin dizisinin ekibi yer alıyor.


Emanet dizisi ilk bölümlerinde aldığı reytinglerle dikkat çekse de dizinin son bölümlerde reytinglerinin düştüğü görülüyor. Dizinin düşük reytingler nedeniyle yayından kaldırılması gündeme geldi.

Emanet ne zaman final yapacak

Dizinin aldığı düşük reytingler sonucu yayından kaldırılması gündeme gelse de Kanal 7 ile yapımcı arasında yapılan anlaşma gereği dizinin bu sezon ekranlarda olması bekleniyor.

Emanet kaç bölüm yayınlanacak?

Dizi bu sezon ekranlarda olacak ve yapılan anlaşmaya göre dizinin 150 bölüm yayınlanması bekleniyor. Ancak Ocak ayında çekimlere 2 hafta ara verilecek. Eğer dizinin reytingleri artarsa dizinin toplamda 3 sezon sürmesi hedefleniyor.



Son Güncelleme: 16.10.2020 03:29
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Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Emanet
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