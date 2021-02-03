İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Emanet dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Emanet dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi? ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Emanet dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi? hakkındaki güncel bilgileri 3 Şubat 2021 Çarşamba tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 18:01
Emanet dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Takip Et:

Emanet Dizisinin Konusu:

Dizinin konusu babasız ve annesiz kalan Yusuf’ u himayesi altına alıp korumaya çalışan Yaman ile Seher’ in hikayesini anlatmaktadır. Seher, Yusuf’ un annesinin kardeşidir Yaman ise Yusuf’ un kardeşidir. Yaman ve Seher Yusuf’ a sahip çıkmaya çalışırken birbirlerine olan duyguları da yavaş yavaş yetişmektedir.

 

Oyuncuların Sergilediği Performans:

Dizinin başrolleri İbrahim Ceylan ile Sıla Türkoğlu’ dur. Canlandırdıkları karakterler başlarda birbirine düşmanca yaklaşmaktadırlar ama yavaş yavaş birbirlerine ilgi duymaya başlarlar, ikilinin ileri zamanlarda yaşayacağı aşk ise dillerden düşmeyecek gibi gözükmekte. Oyuncuların sergilediği performansa bakıldığında ise gayet güzel bir oyunculuk sergilediklerini söylemek mümkün. Fakat dizi günlük olduğu için bölüm yetiştirme çabası ile birkaç hata yaşanmıyor değil.

 

Dizi İzlenme Oranları ve Beğenisi:

Emanet dizisinin reytinglerine baktığımızda son haftalarda 1.5 oranında Total reyting aldığını ve ilk 100 program arasında ortalama 25. sırada yer aldığını görüyoruz. Emanet dizisinin reyting sonuçları önceki haftalara göre gittikçe artan bir performans gösteriyor. Tahminimize göre gelecek haftalarda Emanet dizisi 2 oranında Total reyting alan bir günlük dizi olarak yoluna devam edecek. Yemin dizisinin daha düşük reytinglerde seyrettiği şu günlerde Emanet dizisi Kanal 7’de daha çok izlenen bir dizi haline geldi. İzlenme oranları ve reytinglerde başarısını devam ettirirse sezon sonuna kadar yoluna devam edecek ve ikinci sezonda da Emanet dizisi kaldığı yerden kanal 7’de yayınlanmaya devam edecek.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 18:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emanet Dizisi KonusuEmanet Dizisi Konusu|Emanet Dizisi Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feride filmi konusu ve oyuncuları
Feride filmi konusu ve oyuncuları
Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Angelina Jolie'nin oynadığı Those Who Wish Me Dead filmi vizyon tarihi belli oldu
Angelina Jolie'nin oynadığı Those Who Wish Me Dead filmi vizyon tarihi belli oldu
Tövbeler Olsun dizisinden 4 isim ayrıldı
Tövbeler Olsun dizisinden 4 isim ayrıldı
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

Popüler Haberler

İŞKUR evden hangi işler yapılabilmektedir? İŞKUR evde paketleme işi ilanları
EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim? 2021
POMEM 2021 Polis alım şartları
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Beni Bırakma dizisinin Firuze'sı Hazal Eylül Çelik'un hayat hikayesi!
Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 4 Şubat 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Şubat 2021 Perşembe
2020 Komando alımı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? 2020 Komando alımı başvuru şartları
27.Dönem POMEM alımları ile kaç kişi alınacak? Rakamlar belli oldu mu?
La Casa de Papel yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizideki yeni şehirler kimler? La Casa de Papel’in 4. sezonunun tanıtım fragmanı yayınlandı!
Çin aşısı Sinovac Türkiye'ye ne zaman gelecek?
24 Kasım 2,3,4 kıtalık Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler
Kuruluş Osman Lena Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
ÖSYM 2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Kanal D canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Cansu Dere Türkiye güzellik yarışmasında kaçıncı oldu?
Güncel gümüş fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.