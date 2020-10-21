İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 21.10.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 21:54
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Emanet dizisinde Kiraz karakterine hayat veren Güldüren Güler izleyiciler tarafından oldukça beğenilen oyunculardan birisi oldu. Kiraz karakterini beğenen dizi takipçileri Kiraz’ı canlandıran oyuncu Güldüren Güler’i merak etmeye başladı.

Emanet dizisi Kiraz karakteri

Emanet dizisinde en çok merak edilen karakterlerden biri Kiraz oldu. Dizide Osman Amca’nın tanıdığı olarak izleyici karşısına çıkan Kiraz, abisi ve polisler tarafından aranan bir kişidir.

Emanet Kiraz kimdir?

Kanal 7 ekranlarında izleyici ile buluşan emanet dizisinde Kiraz karakteri izleyiciler tarafından en çok dikkat çeken isim oldu. Dizide Kiraz karakterini canlandıracak isim ise Gülderen Güler olarak açıklandı.

Gülderen Güler kimdir?

1999 İstanbul doğumlu olan Gülderen Güler, Başkent İletişim Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. 1.65 boyunda olan güzel oyuncu, 54 kilogramdır. Televizyon ekranlarına Aşk ve Mavi dizisi ile merhaba diyen Güler, Umut Sakallı’nın menajerlik şirketinin oyuncusudur.

Gülderen Güler yer aldığı diziler ve filmler


2016 – Aşk ve Mavi (Sevda)

2019 – Kalk Gidelim (Behice)

2020 – Hashtag (Sinema Filmi)

2020 – Emanet (Kiraz)

Gülderen Güler resmi sosyal medya hesabı

Gülderen Güler Instagram’da gulderengulerr kullanıcı adı ile bulunmaktadır. Güzel oyuncunun 97,4 bin takipçisi bulunmaktadır. Her geçen gün takipçi sayısı artan Gülderen Güler, Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmaktadır.

 



Son Güncelleme: 21.10.2020 21:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KirazEmanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

Kuruluş Osman Bamsı neden yok? Bamsı Alp Nurettin Sönmez diziden ayrıldı mı?
A101'de satılan Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici nasıl, alınır mı?
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2020
Netflix Rebecca filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş hakkında bilgiler
ATV Gençliğim Eyvah bitti mi, final yapacak mı?
American Pie Presents: Girls’ Rules ne zaman çıkacak? Amerikan Pastası 9 konusu ve oyuncuları
Emanet kaç bölüm devam edecek, ne zaman bitecek?
Perşembe günlük burç yorumları! (22.10.2020) Günün burç yorumları: Aşk sağlık ve kariyer yorumları
2020 Turkcell ramazan ayı bedava internet kampanyaları
Yeni Askerlik Sistemi Sisteminde Tecil ve Askerlik Süreleri
Çukur dizisi yeni sezonda neler olacak? Çukur 3. sezonda diziye yeni katılan oyuncular ve yenilikler neler?
Evde yemek yaparak nasıl para kazanılır? Evde yemek yapma işi detayları
Mero kimdir? Gerçek adı nedir? Mero ve Olabilir şarkısı ve youtube videosu ile rekora koşuyor!
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Şeref Sözü dizisi kaç bölüm yayınlanacak, ne zaman final yapacak?
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir ve tarihte nasıl öldü?
Bim Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri ve kullanıcı yorumları
Toryum nerelerde kullanılır? Toryum maddesi özellikleri ve kullanım alanları
Suburra 3.sezon ne zaman yayınlanacak? Suburra yeni sezon konusu ve tarihi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.