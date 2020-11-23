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Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinin tüm yeni gelişmeleri 23 Kasım 2020 Pazartesi günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

23 Kasım 2020 Pazartesi 19:21
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Emanet dizisinde Kiraz karakterine hayat veren Güldüren Güler izleyiciler tarafından oldukça beğenilen oyunculardan birisi oldu. Kiraz karakterini beğenen dizi takipçileri Kiraz’ı canlandıran oyuncu Güldüren Güler’i merak etmeye başladı.

Emanet dizisi Kiraz karakteri

Emanet dizisinde en çok merak edilen karakterlerden biri Kiraz oldu. Dizide Osman Amca’nın tanıdığı olarak izleyici karşısına çıkan Kiraz, abisi ve polisler tarafından aranan bir kişidir.

Emanet Kiraz kimdir?

Kanal 7 ekranlarında izleyici ile buluşan emanet dizisinde Kiraz karakteri izleyiciler tarafından en çok dikkat çeken isim oldu. Dizide Kiraz karakterini canlandıracak isim ise Gülderen Güler olarak açıklandı.

Gülderen Güler kimdir?

1999 İstanbul doğumlu olan Gülderen Güler, Başkent İletişim Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. 1.65 boyunda olan güzel oyuncu, 54 kilogramdır. Televizyon ekranlarına Aşk ve Mavi dizisi ile merhaba diyen Güler, Umut Sakallı’nın menajerlik şirketinin oyuncusudur.

Gülderen Güler yer aldığı diziler ve filmler


2016 – Aşk ve Mavi (Sevda)

2019 – Kalk Gidelim (Behice)

2020 – Hashtag (Sinema Filmi)

2020 – Emanet (Kiraz)

Gülderen Güler resmi sosyal medya hesabı

Gülderen Güler Instagram’da gulderengulerr kullanıcı adı ile bulunmaktadır. Güzel oyuncunun 97,4 bin takipçisi bulunmaktadır. Her geçen gün takipçi sayısı artan Gülderen Güler, Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmaktadır.

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
KirazEmanet
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