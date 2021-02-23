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Emanet dizisi Kiraz karakterini kim canlandırıyor? Gülderen Güler biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen Emanet dizisi Kiraz karakterini kim canlandırıyor? Gülderen Güler biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 23.02.2021 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 12:58
Emanet dizisi Kiraz karakterini kim canlandırıyor? Gülderen Güler biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Emanet dizisinde Kiraz karakterine hayat veren Güldüren Güler izleyiciler tarafından oldukça beğenilen oyunculardan birisi oldu. Kiraz karakterini beğenen dizi takipçileri Kiraz’ı canlandıran oyuncu Güldüren Güler’i merak etmeye başladı.

Emanet dizisi Kiraz karakteri

Emanet dizisinde en çok merak edilen karakterlerden biri Kiraz oldu. Dizide Osman Amca’nın tanıdığı olarak izleyici karşısına çıkan Kiraz, abisi ve polisler tarafından aranan bir kişidir.

Emanet Kiraz kimdir?

Kanal 7 ekranlarında izleyici ile buluşan emanet dizisinde Kiraz karakteri izleyiciler tarafından en çok dikkat çeken isim oldu. Dizide Kiraz karakterini canlandıracak isim ise Gülderen Güler olarak açıklandı.

Gülderen Güler kimdir?

1999 İstanbul doğumlu olan Gülderen Güler, Başkent İletişim Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. 1.65 boyunda olan güzel oyuncu, 54 kilogramdır. Televizyon ekranlarına Aşk ve Mavi dizisi ile merhaba diyen Güler, Umut Sakallı’nın menajerlik şirketinin oyuncusudur.

Gülderen Güler yer aldığı diziler ve filmler

2016 – Aşk ve Mavi (Sevda)

2019 – Kalk Gidelim (Behice)

2020 – Hashtag (Sinema Filmi)

2020 – Emanet (Kiraz)

Gülderen Güler resmi sosyal medya hesabı

Gülderen Güler Instagram’da gulderengulerr kullanıcı adı ile bulunmaktadır. Güzel oyuncunun 97,4 bin takipçisi bulunmaktadır. Her geçen gün takipçi sayısı artan Gülderen Güler, Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmaktadır.

 



Son Güncelleme: 23.02.2021 12:58
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Anahtar Kelimeler:
KirazEmanet
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