İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Emanet dizisi Kiraz karakteri kimdir? Gülderen Güler kimdir, nereli, kaç yaşında?

Emanet dizisi Kiraz karakteri kimdir? Gülderen Güler kimdir, nereli, kaç yaşında? konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 13 Mart 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

13 Mart 2021 Cumartesi 06:49
Emanet dizisi Kiraz karakteri kimdir? Gülderen Güler kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

Emanet dizisinde Kiraz karakterine hayat veren Güldüren Güler izleyiciler tarafından oldukça beğenilen oyunculardan birisi oldu. Kiraz karakterini beğenen dizi takipçileri Kiraz’ı canlandıran oyuncu Güldüren Güler’i merak etmeye başladı.

Emanet dizisi Kiraz karakteri

Emanet dizisinde en çok merak edilen karakterlerden biri Kiraz oldu. Dizide Osman Amca’nın tanıdığı olarak izleyici karşısına çıkan Kiraz, abisi ve polisler tarafından aranan bir kişidir.

Emanet Kiraz kimdir?

Kanal 7 ekranlarında izleyici ile buluşan emanet dizisinde Kiraz karakteri izleyiciler tarafından en çok dikkat çeken isim oldu. Dizide Kiraz karakterini canlandıracak isim ise Gülderen Güler olarak açıklandı.

Gülderen Güler kimdir?

1999 İstanbul doğumlu olan Gülderen Güler, Başkent İletişim Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. 1.65 boyunda olan güzel oyuncu, 54 kilogramdır. Televizyon ekranlarına Aşk ve Mavi dizisi ile merhaba diyen Güler, Umut Sakallı’nın menajerlik şirketinin oyuncusudur.

Gülderen Güler yer aldığı diziler ve filmler

2016 – Aşk ve Mavi (Sevda)

2019 – Kalk Gidelim (Behice)

2020 – Hashtag (Sinema Filmi)

2020 – Emanet (Kiraz)

Gülderen Güler resmi sosyal medya hesabı

Gülderen Güler Instagram’da gulderengulerr kullanıcı adı ile bulunmaktadır. Güzel oyuncunun 97,4 bin takipçisi bulunmaktadır. Her geçen gün takipçi sayısı artan Gülderen Güler, Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmaktadır.

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 06:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KirazEmanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arda’nın Mutfağı 13 Mart 2021 Cumartesi
Arda’nın Mutfağı 13 Mart 2021 Cumartesi
İbo Show bitiyor mu, yayından kaldırılacak mı?
İbo Show bitiyor mu, yayından kaldırılacak mı?
Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Netflix Stranger Things 4. Sezon tarihi belli oldu mu?
Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Netflix Stranger Things 4. Sezon tarihi belli oldu mu?
Kanal D Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor? Camdaki Kız konusu ve oyuncu kadrosu
Kanal D Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor? Camdaki Kız konusu ve oyuncu kadrosu
15 Temmuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 15 Temmuz filmi çekim yerleri
15 Temmuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 15 Temmuz filmi çekim yerleri
Seni Çok Bekledim 7. bölüm izle - 12 Mart Cuma Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle
Seni Çok Bekledim 7. bölüm izle - 12 Mart Cuma Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle

Popüler Haberler

Emanet dizisi Kiraz karakteri kimdir? Gülderen Güler kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Doğum parası nedir? Doğum parası nasıl alınır?
14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
Tazminat hesaplaması nasıl oluyor? Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
Kalıcı makyaj kaç gün dayanır, kalıcı makyajı kimler yapabilir?
Set Ekstra sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bisiklet alabilmeniz için ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bankalar 2021
Ayak bileği burkulması kaç gün sürer? Ayak bileği burkulması nasıl tedavi edilir?
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazanların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
Kanal D Camdaki Kız dizisi ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız dizisinden ilk kareler geldi!
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Akıncı dizisi izlendi mi? beğenildi mi? ATV yeni dizisi Akıncı'nun reyting oranları
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar diziden ayrıldı mı? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'ya geri gelecek mi?
Okullarda yaz tatili Temmuz'da mı başlayacak? Yaz tatili için okullar Temmuz'da mı kapanacak? Okulların kapanışı uzatıldı mı?
13 Mart 2021 Cumartesi 4 Özel banka 15 Bin TL anında gelir belgesiz kredi kampanyası şartları ve faiz oranları
Vakıfbank kredi kartı borcu erteleme kredisi nasıl alınır? Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi şartları
Kurumlar vergisi nasıl hesaplanır? 2021 yılı Kimler kurumlar vergisi ödemek zorundadır?
Gelir belgesi istemeyen acil kredi veren bankalar ve şartları
Green Card başvurusu nasıl ve ne zaman yapılıyor? 2021 Green Card başvuru evrakları nelerdir?
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.