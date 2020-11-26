İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin çalışmaları tamamlandı
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin...

Emanet dizisi kaç bölüm sürecek?

Emanet dizisi kaç bölüm sürecek? haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 26 Kasım 2020 Perşembe tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 14:21
Emanet dizisi kaç bölüm sürecek?
Takip Et:

Emanet Dizisi Kaç Bölüm Sürecek?

Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına devam eden ve yapımcılığını Karamel Yapım'ın üstlendiği Emanet dizisi, geçen yıldan bu yana tanıtım fragmanları yayınlıyor ve güçlü bir günlük dizi olarak Kanal 7'de yayınlanmaya devam ediyor. Seyirci, Emanet dizisinin kaç bölüm daha devam edeceği, erken final olup olmayacağını bilmek istiyor. Emanet dizisi kaç bölüm devam edeceğine dair kesin bir bilgi yok. Ancak dizinin puan tablosu sürekli yükseliyor, "Emanet" dizisi sezon sonuna kadar sürebilir ve yaklaşık olar 150 bölüme ulaşabilir.

Emanet Dizisi Ne Zaman Bitecek Final Yapacak?

 Kanal 7 genel olarak reyting oranları düşük de olsa dizilerini uzun süre senaryonun sonuna kadar yayınlayan bir kanaldır. Hint dizileri devam etse de gitmese de sonuna kadar devam ediyor. Diğer özel kanalların yaptıklarına rağmen en çok Kanal 7 ve TRT'nin dizilerine oldukça sahip çıktıklarını söyleyebiliriz. Emanet dizisini yayınlayan Kanal 7, muhtemelen sezon sonuna kadar 150'ye yakın bölüm yayınlayacak. Şimdilik, Emanet dizisinin sezon sonunda bitip bitmeyeceği veya yeni sezonda devam edip etmeyeceği konusunda net bir bilgi veremiyoruz. Ancak Yemin dizisinin üçüncü sezonuna başladığını hesaplarsak dizinin ikinci sezona kadar devam etmesi muhtemeldir.


Emanet Dizisi Yeni 2.Sezonda Devam Edecek mi?

Emanet günlük olarak yayınlanıyor ve 1. sezon sonunda ortalama 150 bölüm yayınlanacak. Ancak Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının azalmamış olması, ileride bu dizi aşılara yönelik planlarda değişikliklere yol açabilir. Bu nedenle, gelecek konusu hem Emanet dizisinin hem de diğer diziler için çok önemlidir. Koronavirüs nedeniyle geçen Mart ayında yayınlanan "Emanet" dizisi Eylül ayından bu yana ertelendi. Son haftalardaki reyting listelerine bakılırsa, dizi yeni sezonda kaldığı yerden devam edecektir.

Emanet Dizisinin Reytingleri Nasıl İzleniyor mu?

Emanet dizisi reytinglerine bakılırsa son haftalarda toplam 1,5 puan aldığını ve İlk 100 dizi arasında 25. sırada olduğunu görmekteyiz. Dizinin reyting sonuçlarına bakılacak olursa önceki haftalara göre sonuçlarda bir artış olduğunu doğruluyor. Tahminlerimize göre önümüzdeki haftalarda Emanet dizisinin toplam 2 reyting ile günlük dizi olarak devam edeceği düşünülüyor. Emanet dizisi öbür dizilerin daha düşük reytinglerle izlenmesi ile Kanal 7'de en çok izlenen dizi oldu. İzlenme ve sıralamalarda başarılı olmaya devam ederse sezon sonuna kadar yoluna devam edecek ve İkinci Sezonda kaldığı yerden Kanal 7'de yayın hayatına devam edecektir

Emanet Kaç Bölüm Devam Edecek Ne Zaman Bitecek?

Bu yazımızda size Emanet dizisinin en az sezonun sonuna kadar devam edeceğini ve 150 bölüme kadar yayınlanacağını bildirdik. Lakin dizi ilerleyen sezonlar yayın hayatının ne olacağı belli değildir.



Son Güncelleme: 26.11.2020 14:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziEmanetKIanal7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Emanet dizisi kaç bölüm sürecek?
Bim'de satılan Fakir Vienta blender nasıl, alınır mı? Fakir Vienta blender kullanıcı yorumları
Google, Task Mate uygulaması nedir? Google, Task Mate ile nasıl para kazanılır?
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
Güncel gümüş fiyatları 26 Kasım 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Çoban istihdam destek tutarı ve ödeme zamanı
1999 Yılı öncesi işe girişliler için erken emeklilik şartları nelerdir?
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 26 Kasım 2020 Perşembe Hangi banka ne kadar kazanç verir?
SGK grip aşısını karşılar mı? 2020 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Emanet dizisine katılan Hilal Yıldız kimdir? Zuhal karakteri kimdir?
Aleyna Tilki yeni şarkısı Ben Giderim sözleri ve videosu
Kuruluş Osman dizisi tekrarları hangi gün yayınlanıyor? Dizi yayın günü ve saati
Seyahat yasağına uymama, Sokağa çıkma yasağına uymama ve Maske takmama yasağına uymama cezası nedir?
Tozkoparan yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
TBMM binası ne zaman, nerede kuruldu? İlk TBMM Başkanı kimdir?
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl kullanılmalıdır? Yağlı ciltlere Fondöten kullanmak için öneriler!
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 26 Kasım 2020 Perşembe
İŞKUR Mesleki Kursiyerler için verilen aylık maaşı ne kadardır? 2020 İŞKUR program ve maaş tutarları
Romanya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Efsane Kadayıflı muhallebi tatlı malzemeleri nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.