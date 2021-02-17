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Emanet dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Emanet dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi? haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 17.02.2021 tarihli haberimizde.

17 Şubat 2021 Çarşamba 18:00
Emanet dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
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Emanet Dizisinin Konusu:

Dizinin konusu babasız ve annesiz kalan Yusuf’ u himayesi altına alıp korumaya çalışan Yaman ile Seher’ in hikayesini anlatmaktadır. Seher, Yusuf’ un annesinin kardeşidir Yaman ise Yusuf’ un kardeşidir. Yaman ve Seher Yusuf’ a sahip çıkmaya çalışırken birbirlerine olan duyguları da yavaş yavaş yetişmektedir.

 

Oyuncuların Sergilediği Performans:

Dizinin başrolleri İbrahim Ceylan ile Sıla Türkoğlu’ dur. Canlandırdıkları karakterler başlarda birbirine düşmanca yaklaşmaktadırlar ama yavaş yavaş birbirlerine ilgi duymaya başlarlar, ikilinin ileri zamanlarda yaşayacağı aşk ise dillerden düşmeyecek gibi gözükmekte. Oyuncuların sergilediği performansa bakıldığında ise gayet güzel bir oyunculuk sergilediklerini söylemek mümkün. Fakat dizi günlük olduğu için bölüm yetiştirme çabası ile birkaç hata yaşanmıyor değil.

 

Dizi İzlenme Oranları ve Beğenisi:

Emanet dizisinin reytinglerine baktığımızda son haftalarda 1.5 oranında Total reyting aldığını ve ilk 100 program arasında ortalama 25. sırada yer aldığını görüyoruz. Emanet dizisinin reyting sonuçları önceki haftalara göre gittikçe artan bir performans gösteriyor. Tahminimize göre gelecek haftalarda Emanet dizisi 2 oranında Total reyting alan bir günlük dizi olarak yoluna devam edecek. Yemin dizisinin daha düşük reytinglerde seyrettiği şu günlerde Emanet dizisi Kanal 7’de daha çok izlenen bir dizi haline geldi. İzlenme oranları ve reytinglerde başarısını devam ettirirse sezon sonuna kadar yoluna devam edecek ve ikinci sezonda da Emanet dizisi kaldığı yerden kanal 7’de yayınlanmaya devam edecek.

 



Son Güncelleme: 17.02.2021 18:00
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Emanet Dizisi KonusuEmanet Dizisi Konusu|Emanet Dizisi Oyuncuları
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