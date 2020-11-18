İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim...
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Son Dakika
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı!...
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü...
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması:...

Emanet dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Emanet dizisi izlendi mi tutuldu mu?

18 Kasım 2020 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Emanet dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Emanet dizisi izlendi mi tutuldu mu? haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Kasım 18 Çarşamba günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 18:00
Emanet dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Emanet dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Takip Et:

Emanet Dizisinin Konusu:

Dizinin konusu babasız ve annesiz kalan Yusuf’ u himayesi altına alıp korumaya çalışan Yaman ile Seher’ in hikayesini anlatmaktadır. Seher, Yusuf’ un annesinin kardeşidir Yaman ise Yusuf’ un kardeşidir. Yaman ve Seher Yusuf’ a sahip çıkmaya çalışırken birbirlerine olan duyguları da yavaş yavaş yetişmektedir.

 

Oyuncuların Sergilediği Performans:


Dizinin başrolleri İbrahim Ceylan ile Sıla Türkoğlu’ dur. Canlandırdıkları karakterler başlarda birbirine düşmanca yaklaşmaktadırlar ama yavaş yavaş birbirlerine ilgi duymaya başlarlar, ikilinin ileri zamanlarda yaşayacağı aşk ise dillerden düşmeyecek gibi gözükmekte. Oyuncuların sergilediği performansa bakıldığında ise gayet güzel bir oyunculuk sergilediklerini söylemek mümkün. Fakat dizi günlük olduğu için bölüm yetiştirme çabası ile birkaç hata yaşanmıyor değil.

 

Dizi İzlenme Oranları ve Beğenisi:

Hafta içi günlerinde 19. 00’ da izleyicisi ile buluşan dizinin iyi oranlara ulaştığını söylemek mümkün, Eylül ayında iken dizi izlenme oranlarında 1. 5 puanlık bir ilerleme kaydederken Ekim ayında kaydettiği ilerleme 2.00 civarına yaklaşmıştır. Ülkece etkilendiğimiz covid-19  nedeni ile uzun süreli olarak çoğu dizinin çekimine ara verilmişti ve bu dizi severleri televizyondan bayağı bir uzaklaştırmıştır. Bu nedenle olsa gerek ki büyük yapımların bile izlenme oranları çokça düşmüştür. Önek vermek gerekirse Kuruluş Osman’ a bakıldığında dizinin izlenme oranı %15. 00 civarındaydı ama girilen dönemde dizinin izlenme oranı %9. 00 civarlarına kadar bir düşüş yaşadı. Yani dönemin normale dönmesi ile birlikte dizinin izlenme oranında artacağı düşünülmektedir.

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 18:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emanet Dizisi KonusuEmanet Dizisi Konusu|Emanet Dizisi Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Emanet dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Emanet dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Bir Annenin Günahı Suna kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Özberk hakkında bilgiler
Bir Annenin Günahı dizisinde çalan şarkı İranlı Mohsen Namjoo Zolf şarkısı
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı
Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları kim kimdir? Kanal D Bir Annenin Günahı dizi konusu ve oyuncuları
Bir Annenin Günahı Sadri kimdir? Musa Uzunlar hakkında bilgiler
Bir Annenin Günahı Çetin kimdir? Emre Kınay hakkında bilgiler
Bir Annenin Günahı İbrahim kimdir? Pamir Pekin hakkında bilgiler
Bir Annenin Günahı Nazan kimdir? Gerçek adı nedir? Nefise Karatay hakkında bilgiler
Survivor Panorma programı ne zaman başlayacak?
Yedek Astsubay seçimi nasıl yapılacak?
Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Kurşunda partneri kim oldu?
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Lgs tercihleri ne zaman yapılacak? Lise tercihleri ne zaman başlıyor?
Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlıyor? Bir Annenin Günahı 1. bölümden tanıtım fragman yayınlandı
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2020
Maraşlı dizisi Mahur kimdir? Alina Boz hakkında bilgiler
Bayilik veren teknik servis firmaları ve şartları nelerdir? 2020
TRT 1 Macaristan Türkiye maçı canlı izle
Yağ oranı düşük diyet programı nasıl yapılır? Yağ oranı düşük diyet programı özellikleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.