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Emanet dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Kanal 7 yeni dizisi Emanet'nın reyting oranları

22 Kasım Pazar 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Emanet dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Kanal 7 yeni dizisi Emanet'nın reyting oranları hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Emanet dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Kanal 7 yeni dizisi Emanet'nın reyting oranları konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 22 Kasım 2020 Pazar tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 Kasım 2020 Pazar 18:00
Emanet dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Kanal 7 yeni dizisi Emanet'nın reyting oranları
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Emanet Dizisinin Konusu:

Dizinin konusu babasız ve annesiz kalan Yusuf’ u himayesi altına alıp korumaya çalışan Yaman ile Seher’ in hikayesini anlatmaktadır. Seher, Yusuf’ un annesinin kardeşidir Yaman ise Yusuf’ un kardeşidir. Yaman ve Seher Yusuf’ a sahip çıkmaya çalışırken birbirlerine olan duyguları da yavaş yavaş yetişmektedir.

 

Oyuncuların Sergilediği Performans:


Dizinin başrolleri İbrahim Ceylan ile Sıla Türkoğlu’ dur. Canlandırdıkları karakterler başlarda birbirine düşmanca yaklaşmaktadırlar ama yavaş yavaş birbirlerine ilgi duymaya başlarlar, ikilinin ileri zamanlarda yaşayacağı aşk ise dillerden düşmeyecek gibi gözükmekte. Oyuncuların sergilediği performansa bakıldığında ise gayet güzel bir oyunculuk sergilediklerini söylemek mümkün. Fakat dizi günlük olduğu için bölüm yetiştirme çabası ile birkaç hata yaşanmıyor değil.

 

Dizi İzlenme Oranları ve Beğenisi:

Hafta içi günlerinde 19. 00’ da izleyicisi ile buluşan dizinin iyi oranlara ulaştığını söylemek mümkün, Eylül ayında iken dizi izlenme oranlarında 1. 5 puanlık bir ilerleme kaydederken Ekim ayında kaydettiği ilerleme 2.00 civarına yaklaşmıştır. Ülkece etkilendiğimiz covid-19  nedeni ile uzun süreli olarak çoğu dizinin çekimine ara verilmişti ve bu dizi severleri televizyondan bayağı bir uzaklaştırmıştır. Bu nedenle olsa gerek ki büyük yapımların bile izlenme oranları çokça düşmüştür. Önek vermek gerekirse Kuruluş Osman’ a bakıldığında dizinin izlenme oranı %15. 00 civarındaydı ama girilen dönemde dizinin izlenme oranı %9. 00 civarlarına kadar bir düşüş yaşadı. Yani dönemin normale dönmesi ile birlikte dizinin izlenme oranında artacağı düşünülmektedir.

 



Son Güncelleme: 22.11.2020 18:00
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