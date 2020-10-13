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Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem yaşı ve oynadığı diziler

Salı günü sitemizde yer verdiğimiz Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem yaşı ve oynadığı diziler haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Ekim 13 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

13 Ekim 2020 Salı 20:25
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem yaşı ve oynadığı diziler
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Emanet dizisi, ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer almaktadır. Ekranların sevilen dizisi Emanet, uzun bir süredir sevilerek izlenmeye devam ediyor. İkbal karakteriyle Emanet dizisinde oynayan İkbal’in kim olduğu vatandaşlarımız tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Emanet dizisi İkbal’in kim olduğu belli oldu.

Emanet Dizisi İkbal Kimdir?

Kanal 7 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alacak olan Emanet dizisi çok yakın zamanda başlayacak. Bu yeni dizinin karakterlerinden en çok merak edilenler arasında İkbal karakteri gelmektedir. Dizinin oyuncu kadrosunda Hilal Yıldız, Gözde Gürkan, Binnaz Ekren gibi isimler de bulunmaktadır. İkbal karakteri dizide Ziya’nın eşini ve Yaman’ın yengesini oynamaktadır. Yaman daha çok küçükken İkbal konağa gelin olarak geldi. İkbal ise bir erkek evlat dünyaya getirmek istiyordu çünkü Kırımlı ailenin mirasına ortak olacaktı. Ancak Ziya’nın sağlık sorunları vardır. Bundan dolayı çocuk sahibi olamazlar. İkbal de çok kötü biri olmasına rağmen kendisini gizlemektedir.


Gülay Özdem Kimdir?

15 Mayısıs 1978 yılımda dünyaya gelen Gülay Özdem, İstanbul’da doğdu. İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü okurken eğitimini yarıda bıraktı. Sonrasında spiker olmak istedi. İzmir’deki Radyo-Mega, Star FM, Radyo Spor, Radyo Pink ve Best FM gibi radyolarda çalışarak deneyim elde etti. Birçok kanalda ve programlarda sunuculuk yaptı. Gülay Özdem şu an da Show Radyo’da Gülay Özdem ile Şimdiki Zaman programını sunuyor. Özdem ilk oyunculuğunu Emanet dizisiyle yaşayacak.

Gülay Özdem Sevgilisi Kimdir?

Gülay Özdem, geçen yıllarda bir evlilik yaptı. Dünya evine girmesine rağmen eşiyle anlaşamadı ve ayrıldılar. Gülay Özdem şu an yalnızdır. Sevgilisi yoktur. Gülay Özdem’in resmi Instagram hesabı ise @gulayozdem olarak karşımıza çıkmaktadır.



Son Güncelleme: 13.10.2020 20:25
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Anahtar Kelimeler:
EmanetKanal 7Gülay Özdem
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