İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün...
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 23 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizde, Emanet dizisi İkbal kimdir? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 00:26
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Emanet dizisi, ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer almaktadır. Ekranların sevilen dizisi Emanet, uzun bir süredir sevilerek izlenmeye devam ediyor. İkbal karakteriyle Emanet dizisinde oynayan İkbal’in kim olduğu vatandaşlarımız tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Emanet dizisi İkbal’in kim olduğu belli oldu.

Emanet Dizisi İkbal Kimdir?

Kanal 7 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alacak olan Emanet dizisi çok yakın zamanda başlayacak. Bu yeni dizinin karakterlerinden en çok merak edilenler arasında İkbal karakteri gelmektedir. Dizinin oyuncu kadrosunda Hilal Yıldız, Gözde Gürkan, Binnaz Ekren gibi isimler de bulunmaktadır. İkbal karakteri dizide Ziya’nın eşini ve Yaman’ın yengesini oynamaktadır. Yaman daha çok küçükken İkbal konağa gelin olarak geldi. İkbal ise bir erkek evlat dünyaya getirmek istiyordu çünkü Kırımlı ailenin mirasına ortak olacaktı. Ancak Ziya’nın sağlık sorunları vardır. Bundan dolayı çocuk sahibi olamazlar. İkbal de çok kötü biri olmasına rağmen kendisini gizlemektedir.


Gülay Özdem Kimdir?

15 Mayısıs 1978 yılımda dünyaya gelen Gülay Özdem, İstanbul’da doğdu. İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü okurken eğitimini yarıda bıraktı. Sonrasında spiker olmak istedi. İzmir’deki Radyo-Mega, Star FM, Radyo Spor, Radyo Pink ve Best FM gibi radyolarda çalışarak deneyim elde etti. Birçok kanalda ve programlarda sunuculuk yaptı. Gülay Özdem şu an da Show Radyo’da Gülay Özdem ile Şimdiki Zaman programını sunuyor. Özdem ilk oyunculuğunu Emanet dizisiyle yaşayacak.

Gülay Özdem Sevgilisi Kimdir?

Gülay Özdem, geçen yıllarda bir evlilik yaptı. Dünya evine girmesine rağmen eşiyle anlaşamadı ve ayrıldılar. Gülay Özdem şu an yalnızdır. Sevgilisi yoktur. Gülay Özdem’in resmi Instagram hesabı ise @gulayozdem olarak karşımıza çıkmaktadır.



Son Güncelleme: 23.10.2020 00:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmanetKanal 7Gülay Özdem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tiktok para kazanmak için kaç takipçi gerekir? Tiktok para kazanma yolları
5 dakikada hazırlayabileceğiniz peynirli poğaça tarifi
O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Beyaz O Ses Türkiye yarışması için üzücü haberi verdi
Yasak Elma Yiğit ayrılacak mı? Doğaç Yıldız Yasak Elma yeni alanda olacak mı, yok mu?
Survivor şampiyonu Cemal Can ne ödül kazandı? Survivor yarışma birincisine verilen ödüller neler? Cemal Can kaç para ve hangi ödüllere sahip oldu?
Black Cuma nedir? Black Cuma ne zaman? Black Cuma 2020 indirim tarihleri
Altın ne kadar oldu? 23 Ekim 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 23 Ekim 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Güncel gümüş fiyatları 23 Ekim 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23 Ekim 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Af yasası yeniden değerlendiriliyor! Bakan Soylu'dan sondakika af açıklaması!
Yasak Elma Alihan ve Zeynep Diziden Neden Ayrılıyor? Onur Tuna ile Sevda Erginci Diziye Veda Ediyor!
İşyeri açmak için başvurular nereye yapılır? İşyeri açmak için gerekli evraklar ve ücretler
Bloke teminatlı kredi kartı nedir? Bloke teminatlı kredi kartı veren bankalar
Abdülkadir Ömür ne zaman sahalara dönecek? Dönüş tarihi açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nde VAR uygulaması var mı?
2500 TL Maaşla çekilebilecek ihtiyaç kredisi ne kadar olur?
Yasak Elma Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Şafak Pekdemir hakkında bilgiler
Bugün gram altın ne kadar oldu? 23 Ekim 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 23 Ekim 2020 Cuma bim indirimler bu hafta
Kırmızı Oda Doktor Piraye kimdir? Gerçek adı nedir? Tülin Özen hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.