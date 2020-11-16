İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem hakkındaki güncel bilgileri 16 Kasım 2020 Pazartesi tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 22:30
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem
Takip Et:

Emanet dizisi, ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer almaktadır. Ekranların sevilen dizisi Emanet, uzun bir süredir sevilerek izlenmeye devam ediyor. İkbal karakteriyle Emanet dizisinde oynayan İkbal’in kim olduğu vatandaşlarımız tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Emanet dizisi İkbal’in kim olduğu belli oldu.

Emanet Dizisi İkbal Kimdir?

Kanal 7 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alacak olan Emanet dizisi çok yakın zamanda başlayacak. Bu yeni dizinin karakterlerinden en çok merak edilenler arasında İkbal karakteri gelmektedir. Dizinin oyuncu kadrosunda Hilal Yıldız, Gözde Gürkan, Binnaz Ekren gibi isimler de bulunmaktadır. İkbal karakteri dizide Ziya’nın eşini ve Yaman’ın yengesini oynamaktadır. Yaman daha çok küçükken İkbal konağa gelin olarak geldi. İkbal ise bir erkek evlat dünyaya getirmek istiyordu çünkü Kırımlı ailenin mirasına ortak olacaktı. Ancak Ziya’nın sağlık sorunları vardır. Bundan dolayı çocuk sahibi olamazlar. İkbal de çok kötü biri olmasına rağmen kendisini gizlemektedir.


Gülay Özdem Kimdir?

15 Mayısıs 1978 yılımda dünyaya gelen Gülay Özdem, İstanbul’da doğdu. İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü okurken eğitimini yarıda bıraktı. Sonrasında spiker olmak istedi. İzmir’deki Radyo-Mega, Star FM, Radyo Spor, Radyo Pink ve Best FM gibi radyolarda çalışarak deneyim elde etti. Birçok kanalda ve programlarda sunuculuk yaptı. Gülay Özdem şu an da Show Radyo’da Gülay Özdem ile Şimdiki Zaman programını sunuyor. Özdem ilk oyunculuğunu Emanet dizisiyle yaşayacak.

Gülay Özdem Sevgilisi Kimdir?

Gülay Özdem, geçen yıllarda bir evlilik yaptı. Dünya evine girmesine rağmen eşiyle anlaşamadı ve ayrıldılar. Gülay Özdem şu an yalnızdır. Sevgilisi yoktur. Gülay Özdem’in resmi Instagram hesabı ise @gulayozdem olarak karşımıza çıkmaktadır.



Son Güncelleme: 16.11.2020 22:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmanetKanal 7Gülay Özdem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!

Popüler Haberler

Gardiyan nasıl olunur? 2020 İnfaz koruma memuru çalışma saatleri ve maaşları
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem
Arıza Fatih kimdir? Gökay Müftüoğlu yaşı ve oynadığı diziler
TV8 Masterchef Junior Türkiye başvuru yaş sınırı kaç?
Bahar Candan kimdir? Doya Doya Moda yarışmacısı Bahar Candan hakkında bilgiler
TV8 Masterchef Junior Türkiye ne zaman başlayacak?
FAST ödeme sistemi ile para transferi nasıl yapılır?
2021 PTT personel maaşları
Bir Doğu Masalı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Tiktok videosu nasıl çekilir? Tiktok video yapma
Kanalların yayın akışları 8 Ocak Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu kimdir? Survivor Hasan kaç yaşında, nerelidir?
2020 de neler oldu? 2020 yılı felaketleri neler? 2020 yılında yaşayan felaketler sillesi
Lazerle dövme sildirme işlem fiyatları ve işlem detayları
Engelli Sağlık Kurulu raporuna itiraz nasıl yapılır? Engelli raporu oranına itiraz etme
16 Kasım 2020 Pazartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 16 Kasım 2020 Pazartesi Dünya genelinde vaka sayısı
Sefirin Kızı dizisi Sahra karakterini kim canlandırıyor? Deniz Işın biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 dini günler takvimi
6,7,10 ve 11.sınıflar 23 Kasım'da okula başlayacak mı?
Şeref Sözü dizisinin Faruk Malik'i Aras Aydın'ın hayat hikayesi!
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas kimdir? Osman Sonant yaşı ve oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.