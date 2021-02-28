Emanet dizisi eski sahneleri aratıyor

Emanet dizisinin birkaç sahnesinden bahsedeceğiz…

İlk olarak değinmek istediğimiz bir sahne var. Seher, Yaman sırtından yaralandığı zaman ona pansuman yapmıştı üstelik Yaman’ın üstünde bir şey yokken. Bu sahnede seyirci Seher’in düşünceli, merhametli olduğunu düşündü. Bunun gibi daha yaşanan birkaç olay vardı. Lakin artık böyle güzel sahneler çıkmıyor izleyici karşısına. Dizi yayın hayatına başladığından beri Seher’in şimdiki sergilediği davranışları yoktu. Şimdi ise bambaşka bir karaktere büründü. Buna önek verecek olursak Yaman’ın kısa kollu tişört giydiği zaman verdiği tepkiyi söyleyebiliriz.

Sadece Seher’de değil Yaman’da da değişiklikler görülüyor. Eski kararlı, dediğim dedik, inatçı, sözünün eri olan karakteri yerini şimdiki tavırlarına bıraktı. Geçtiğimiz bölümlerde yaşanan Seher’i kurtarma sahneleri şimdi ki tavırları yüzünden etkisini kaybetti. Eski sergilediği tavırlar ve şimdiki tavırları arasında büyük farklar var. Oysa Yaman, Seher’i sevdiğini anladığı zamanlar onu etkilemek için neler yapmıştı.

Hasta yatağında yattığı halde Seher’den başkasını gözü görmeyen, hastanede Seher’e kendi elleri ile saçlarını okşaya okşaya ilaç içiren, evde sabahlara kadar başında bekleyen Yaman şimdi yok gibi.

Daha evlenmeden önce ona incelikler yapan, sürprizler hazırlayan, yat ile geziye çıkarmayı planlayan, gezide her şeyi eksiksiz düşünen ve yapan Yaman evlendikten sonra bir garip hallere girdi. İzleyicinin daha önce izlediği onlarca güzel sahne artık yerini bir adım gelip on adım geri giden Yaman’a ve öyle sahnelere bıraktı.