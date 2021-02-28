Emanet dizisi eski sahneleri aratıyor

Emanet dizisinin birkaç sahnesinden bahsedeceğiz…
İlk olarak değinmek istediğimiz bir sahne var. Seher, Yaman sırtından yaralandığı zaman ona pansuman yapmıştı üstelik Yaman’ın üstünde bir şey yokken. Bu sahnede seyirci Seher’in düşünceli, merhametli olduğunu düşündü. Bunun gibi daha yaşanan birkaç olay vardı. Lakin artık böyle güzel sahneler çıkmıyor izleyici karşısına. Dizi yayın hayatına başladığından beri Seher’in şimdiki sergilediği davranışları yoktu. Şimdi ise bambaşka bir karaktere büründü. Buna önek verecek olursak Yaman’ın kısa kollu tişört giydiği zaman verdiği tepkiyi söyleyebiliriz.
Sadece Seher’de değil Yaman’da da değişiklikler görülüyor. Eski kararlı, dediğim dedik, inatçı, sözünün eri olan karakteri yerini şimdiki tavırlarına bıraktı. Geçtiğimiz bölümlerde yaşanan Seher’i kurtarma sahneleri şimdi ki tavırları yüzünden etkisini kaybetti. Eski sergilediği tavırlar ve şimdiki tavırları arasında büyük farklar var. Oysa Yaman, Seher’i sevdiğini anladığı zamanlar onu etkilemek için neler yapmıştı.
Hasta yatağında yattığı halde Seher’den başkasını gözü görmeyen, hastanede Seher’e kendi elleri ile saçlarını okşaya okşaya ilaç içiren, evde sabahlara kadar başında bekleyen Yaman şimdi yok gibi.
Daha evlenmeden önce ona incelikler yapan, sürprizler hazırlayan, yat ile geziye çıkarmayı planlayan, gezide her şeyi eksiksiz düşünen ve yapan Yaman evlendikten sonra bir garip hallere girdi. İzleyicinin daha önce izlediği onlarca güzel sahne artık yerini bir adım gelip on adım geri giden Yaman’a ve öyle sahnelere bıraktı.
Seher ve Yaman’ın zor zamanlarda ve iyi günlerde birbirilerine sımsıkı sevgi ile sarılmalarının olduğu sahneler artık yok. Mesele Yaman’ın kelepçeleri söküp deponun kilidini açtıktan sonra çıkarken elini Seher’e uzatışı ve Seher’in de Yaman’ın elini sımsıkı tutması gibi sahneler de tesirini kaybetti. Şimdi ise o kadar yaşanmışlığa rağmen birbirlerine çok tuhaf davranıyorlar.
Daha birçok güzel sahne artık izleyici karşısına çıkmıyor. Mesela Yusuf olayında Seher ve Yaman’ın kenetlenmeleri birbirlerine yardımcı olmaları ne kadar güzel ve can alıcı sahnelerdi. Lakin şimdi iki yabancı gibiler. Seher’in velayet olayları yaşanırken Yaman’ın onu asla yalnız bırakmaması nerde şimdi evli olmalarına rağmen birbirlerine bakmamaları nerde.
O evde kimse yokken bir ömür beraber yaşayacaklardı neredeyse ama şimdi aynı evde evli olmalarına rağmen davranışları çok tuhaf. Seher, evlenmeden önce Yaman’ın odasına şimdiden daha çok giriyordu. Şimdi ise baş başa konuşmak bir yana Seher neredeyse Yaman’ın yüzüne bakmıyor.
Normalde Seher, Yaman’a her teşekkür için elleri ile kahve hazırlayıp götürüyordu. Hatta Yaman nezarette iken bile onun için özel kahve yapıp götürmüştü. O engellere rağmen birbirlerinden uzak duramayan ikili şimdi birbirlerini görmüyorlar. Hatırlarda Yaman’ın Seher’i kahve içmeye çıkarması ve heyecanından kahveyi bir yudumda kafaya dikmesi de vardır.
Bu sahnelerin yaşanmasına rağmen Yaman’ın kahve içme teklifine mutfakta işim var bahanesi ile hayır demesi izleyiciyi şoka uğratıyor. Yaşanan onca güzel sahne şimdi ise mahvediliyor.
Seher ve Yaman velayet olayları yaşanırken kaldıkları evde neredeyse öpüşecek duruma geldiler ama şimdi hiçbir şey yaşanmamış gibi birbirlerinden kaçıyorlar. Söylenilene göre de Yaman Seher’i incitmekten korkuyormuş. Evliliklerinin tadını çıkarmak yerine bu davranışlara bürünüyorlar. Yaman’ın korkak tavırları Seher’in kaçmaları eski güzel sahneleri aratıyor.