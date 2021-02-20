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Emanet dizisi Cansu karakterini kim canlandırıyor? Rüya Coriç biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Emanet dizisi Cansu karakterini kim canlandırıyor? Rüya Coriç biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Emanet dizisi Cansu karakterini kim canlandırıyor? Rüya Coriç biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar hakkında tüm yeni gelişmeleri 20 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

20 Şubat 2021 Cumartesi 05:34
Emanet dizisi Cansu karakterini kim canlandırıyor? Rüya Coriç biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
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Kanal 7 ekranlarında yeni sezonu başlayan Emanet dizisi Cansu karakteri merak edilmektedir. Kanal 7 ekranlarında 21.00 – 23.15 saatleri arasında ekranlarda olan ve genç oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Emanet dizisi Karamel Film yapımcılığı ile ekranlara gelmektedir. Cansu karakteri ise araştırılmaya devam ediyor.

Rüya Coriç kimdir?

1996 yılında Sırbistan’da dünyaya gelen mankenlik, oyunculuk ve sunuculuk yapan güzel oyuncu Nişantaşı Üniversitesinden mezun olmuştur. Sinema Televizyon eğitimi aldıktan sonra Gazikent Üniversitesinde kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitimler sonrasında Yasemin Öztürk’ten birebir oyunculuk eğitimi alarak sunuculuk yapmaya başlamıştır.

TV8, Number One, Fashion Tv’de pek çok programda sunuculu yapan güzel oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. Uzun boyu ile dikkatleri kısa sürede üzerine alan Coriç’e oyunculuk teklifleri gelmiştir. 2019 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına da katılan Rüya Coriç güzelliği ile Kanal 7 Emanet dizisi kadrosunda yerini almıştır.

Rüya Coriç görev aldığı yapımlar nelerdir?

  • 2020 – Emanet (Cansu)
  • Olmadı Kaçarız
  • Deli Ormanlı
  • Yılanların Öcü

Rüya Coriç sosyal medya hesabı

Özellikle İnstagram hesabını aktif olarak kullanan Rüya Coriç’in takipçi sayısı 46,5 bin kişidir. Hayvanları ile iyi anlaşan Coriç’in toplamda 290 gönderisi bulunmaktadır. İnstagram kullanıcı adı ise, @ruyaacoric’tir.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 05:34
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Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Emanet DizisiRüya Coriç
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